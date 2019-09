Hannover

Die Kandidatenliste für Hannovers Oberbürgermeisterwahl steht. Der Wahlausschuss hat am Mittwoch im Rathaus über die Bewerberliste entschieden. Insgesamt zehn Kandidaten werden auf dem Wahlzettel stehen, und damit so viele wie noch nie bei einer OB-Wahl in Hannover. Neben den Vertretern derjenigen Parteien, die im Rat sitzen, haben es drei unabhängige Kandidaten auf die Liste geschafft: Iyabo Kaczmarek, Ruth Esther Gilmore und Julian Klippert. Sie mussten zuvor 320 Unterstützerunterschriften einreichen, um zugelassen zu werden. Bei Gilmore seien die erforderlichen Unterschriften erst in letzter Minute erreicht worden, heißt es aus dem Rathaus.

Zuvor hatten bereits Ronald Rüdiger (Freie Wähler), Einzelbewerber Georg Friedrichs und Ratsherr Tobias Braune ihre Kandidaturen zurückgezogen. Braune hatte seinen Rückzug aber nicht handschriftlich eingereicht, sondern per Mail, daher wurde seine Bewerbung im Ausschuss dennoch behandelt. Braune hatte aber keine einzige Unterschrift eingereicht.

Um das höchste Amt bei der Stadt Hannover bewerben sich also folgende Personen: Marc Hansmann ( SPD), Eckhard Scholz ( CDU), Belit Onay (Grüne), Jessica Kaußen (Linke), Joachim Wundrak ( AfD), Adam Wolf (Piraten), Catharina Gutwerk (Die Partei), Iyabo Kaczmarek, Ruth Esther Gilmore und Julian Klippert. Letzterer gehört ebenfalls der Satirepartei Die Partei an und sitzt für sie in Rat und Regionsversammlung. Bei der OB-Wahl tritt er aber als „unabhängiger“ Kandidat an.

Entschieden über die Kandidatenliste hat der Wahlausschuss in öffentlicher Sitzung. Das Gremium setzt sich aus dem Gemeindewahlleiter Carsten Köller sowie sechs Personen zusammen, die von den Parteien benannt wurden.

Die Wahl findet am Sonntag, 27. Oktober statt. Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erringen, gehen die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen in eine Stichwahl. Dann müssen die Hannoveraner am 10. November noch einmal an die Urnen.

Die Briefwahl kann schon jetzt beantragt werden. Unterlagen können per Mail an briefwahl@hannover-stadt.de angefordert werden. Die Briefwahlstellen sind ab dem 7. Oktober geöffnet.

Von Andreas Schinkel