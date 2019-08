In Hannover werden Wohnungen knapp, und die Mieten steigen. Wie kann der Wohnungsbau gefördert werden? Wie ist es möglich, gleichzeitig mehr Grünflächen in einer überhitzten Stadt zu schaffen? Beimersten HAZ-Forum zur OB-Wahl haben die Kandidaten Hansmann, Scholz und Onay Antworten auf diese und weitere Fragen gegeben:

Thema: Mobilität

Wie gelingt die Wende hin zu weniger störendem Autoverkehr in der City und hin zu umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln? Für viele Hannoveraner ist das eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf – und die OB-Kandidaten haben hier durchaus unterschiedliche Pläne. Quelle: dpa

Marc Hansmann ( SPD ):

Der SPD-Politiker Hansmann lehnt politisch angeordnete Fahrverbote für die Innenstadt ab. Dennoch will er sich für deutlich weniger Autoverkehr stark machen. Unter anderem müsse mehr für die Sicherheit von Radfahrern getan werden, sagt er, und Fahrradstraßen sollten nur für Radfahrer freigegeben sein. Die Stadtbahnlinie 10 will Hansmann durch die Sallstraße bis zum Bismarckbahnhof führen. Für Elektroroller fordert er strengere Regeln, um das Unfallrisiko auf Radwegen zu senken.

Eckhard Scholz ( CDU ):

Der CDU-Kandidat lehnt einer autofreie Innenstadt ab. Trotzdem will er den Fahrradverkehr fördern und Hannover zur Fahrradhauptstadt machen. Parkflächen für Autos sollten reduziert werden, außerdem müsse der öffentliche Nahverkehr verbessert werden – neue Quartiere wie die geplante neue MHH und die Wasserstadt Limmer müssten besser angeschlossen werden. Scholz sorgt sich, dass Radler und Elektrorollerfahrer auf einem gemeinsamen Weg mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind.

Belit Onay (Grüne):

Der Grünen-Kandidat setzt sich die autofreie Innenstadt bis 2030 zum Ziel – so entstünden „neue Wohlfühlräume“ in der Stadt. Fahrradstraßen sollten ausschließlich für Radfahrer freigegeben werden. Onay fordert die Stadt auf, Parkplätze für Elektroroller anzubieten. Die E-Scooter leiten seiner Meinung nach keine Verkehrswende ein, sie könnten allenfalls eine Hilfe für die sogenannten letzte Meile auf dem Weg zu Bussen und Bahnen sein.

Thema: Sicherheit

Wie soll Hannover an problematischen Orten wie Raschplatz, Weißekreuzplatz und Co. vorgehen? Beim HAZ-Forum setzten die Kandidaten unterschiedliche Schwerpunkte. Quelle: Tim Schaarschmidt

Marc Hansmann :

Der SPD-Kandidat lobt die Zusammenarbeit von Polizei und Ordnungsdiensten insbesondere rund um den Hauptbahnhof und den Raschplatz. Hansmann setzt nicht auf „Law and Order“, um gegen die Drogenprobleme und die Trinkerszene vorzugehen, sondern will die sozialen Ursachen bekämpfen. Den Weißekreuzplatz will er in einen großen Spielplatz verwandeln, um dort ein absolutes Alkoholverbot durchsetzen zu können.

Eckhard Scholz :

Der CDU-Politiker findet die Situation rund um Bahnhof und Raschplatz nach eigenen Worten „beängstigend und erschreckend“. Er fordert ein konsequenteres Durchgreifen. Ein Alkoholverbot am Weißekreuzplatz sei einen Versuch wert – grundsätzlich lösten solche Verbote aber die Probleme nicht. Die Trinkerszene suche sich dann nur andere Orte.

Belit Onay:

Der Grünen-Politiker warnt davor, Trinker und Obdachlose zu verdrängen. Damit sei keine Lösung geschaffen. Er findet es schwierig, einen Spielplatz für Kinder zu schaffen, um die Trinkerszene zu vertreiben. Beim Ordnungsdienst sieht er die Stadt gut aufgestellt.

Thema: Wohnungsbau

Hannover braucht mehr Wohnraum – das ist unumstritten. Wo mehr gebaut werden soll, ist indes ein Frage, auf die die Kandidaten unterschiedliche Antworten haben. Quelle: Michael Wallmüller

Marc Hansmann :

Hannover benötigt nach Einschätzung des SPD-Politikers 2000 Wohnungen im Jahr, um den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten. Hansmann hält eine Bebauung der Schwarzen Heide in Stöcken für eine mögliche Lösung – Naturschutz sei in diesem Fall weniger wichtig als sozialer Wohnungsbau. Zudem bringt er weitere Flächen für möglichen Wohnungsbau ins Gespräch: das Deurag-Gelände in Misburg und Teile des Lindener Hafens.

Eckhard Scholz :

Der CDU-Kandidat wirft der Verwaltung vor, nicht schnell genug auf die Probleme beim Wohnungsbau reagiert zu haben. Scholz will verhindern, dass die Menschen die Stadt verlassen und ins Umland ziehen. „Das sind die Familien, die uns dann verlassen. Ich glaube, die brauchen wir ganz dringend auch in der Stadt.“

Belit Onay:

Der Grünen-Politiker wehrt sich gegen eine zu starke Bebauung der Schwarzen Heide im Norden der Stadt. Es handele sich um ein ökologisch wertvolles Gebiet, das für die Stadt als Frischluftschneise lebenswichtig sei. Stattdessen schlägt Onay eine übergreifende Lösung vor, um die Wohnungsnot zu bekämpfen: eine „Solidargemeinschaft Region Hannover“, die mehr Baugebiete im Umland entwickelt.

Thema: Schulen

Wie geht’s weiter mit der Inklusion? Wie kann „Problemschulen“ geholfen werden? Wie kann der Lehrermangel gestoppt werden? Vielen Wählern brennen diese Fragen unter den Nägeln. Es dürfte ein wichtiges Wahlkampfthema werden. Quelle: dpa-Zentralbild

Marc Hansmann :

Der SPD-Kandidat fordert mehr Personal für Grundschulen und Gesamtschulen, weil diese beiden Schulformen die Hauptlast der Inklusion trügen, also des gemeinsamen Unterrichts von Kindern mit und ohne Handicap. Land und Stadt müssten ihre Sozialarbeiterstellen gemeinsam organisieren. Hansmann plädiert für eine stärkere soziale Durchmischung der Schulen. Seine Idee: Möglicherweise könnten Kinder aus gutgestellten Stadtteilen an Problemschulen geschickt werden, umgekehrt könnten Kindern aus sozial schwachen Vierteln per Bus zu Schulen fahren, die in besser situierten Stadtteilen liegen.

Eckhard Scholz :

Der Kandidat der CDU lehnt Überlegungen der hannoverschen Grünen ab, an Gymnasien nicht mehr das Abitur als Hauptziel auszugeben, sondern alle Schulabschlüsse anzubieten. „Ein Gymnasium sollte ein Gymnasium bleiben, und der Abschluss sollte ein Abitur sein.“ Den Vorschlag, Kinder per Bus zu Schulen in andere Stadtteile zu fahren, hält er nicht für eine „zielführende Lösung“. Stattdessen müssten Problemschulen gestärkt werden.

Belit Onay:

Der Kandidat der Grünen schlägt vor, die Klassen in den Gesamtschulen zu verkleinern, um die Schulen zu entlasten, denn dort gingen die meisten Inklusionskinder zur Schule. Kinder per Bus zu Schulen in an deren Stadtteilen zu bringen, um eine bessere soziale Durchmischung in den Klassen zu erreichen, hält Onay schon aus rechtlichen Gründen für nicht umsetzbar. „Nach welchen Kriterien sollten die Kinder ausgewählt werden?“, fragt er. Nachmittags hätten die Kinder keinen Kontakt zu ihren Mitschülern. Das sei keine gelungene Integration, findet der Grünen-Kandidat.

Thema: Genderstern

Der Stern des Anstoßes: Die Einführung des Gendersterns, mit dem alle drei Geschlechter gleichberechtigt in Verwaltungstexten angesprochen werden sollen, entwickelte sich zu einem Streitthema in Hannover – und ob die Neuerung behalten und zurückgenommen werden soll, hängt davon ab, welchen neuen Oberbürgermeister die Hannoveraner wählen werden. Quelle: Foto: Katrin Kutter

Marc Hansmann :

Der SPD-Politiker will die Rechtschreibreform im Rathaus wieder rückgängig machen. Oberbürgermeister Stefan Schostok hatte kurz vor seinem Rücktritt noch eine geschlechterneutrale Schreibweise auf den Weg gebracht, auch die Anrede Frau oder Herr ist in offiziellen Briefen der Verwaltung nicht mehr erlaubt. „Wir hätten das innerhalb der Verwaltung breiter diskutieren müssen“, meint Hansmann. Mit den Zielen, die der Genderstern verkörpere, sei er aber einverstanden.

Eckhard Scholz :

Der Kandidat der CDU plädiert für einen entspannten Umgang mit dem Gendersternchen. „Ich würde das nicht zurücknehmen. In der Wissenschaft hat sich eine solche Schreibweise längst durchgesetzt“, sagt er.

Belit Onay:

Der Grünen-Kandidat befürwortet die neue, geschlechtergerechte Schreibweise der Stadtverwaltung.

Thema: Zustand öffentlicher Gebäude

Ein symbolträchtiger Anblick: Gerade das Bauamt ist seit Jahren baufällig und deshalb eingerüstet. Der Sanierungsstau betrifft aber auch viele weitere öffentliche Gebäude, vor allem Schulen. Wie soll Abhilfe geschaffen werden? Quelle: Tim Schaarschmidt

Marc Hansmann :

Seit fünf Jahren ist das marode Bauamt neben dem Rathaus eingerüstet – der Zustand des Gebäudes sei „inakzeptabel“, meint der SPD-Kandidat. Aber die Stadt habe den Schwerpunkt in den vergangenen Jahren auf die Sanierung von Schulen und Kindertagesstätten gesetzt. Zudem sei am Schützenplatz ein „hypermoderner“ Verwaltungsneubau entstanden, darauf sei er stolz.

Eckhard Scholz:

Der CDU-Kandidat bemängelt den Investitionsstau, die Reparatur von Schultoiletten komme nicht in Gang. Für Kinder sei es eine Zumutung, stinkende WCs aufsuchen zu müssen. Die Sanierung des Bauamtes mit Millionenaufwand hält er für zweifelhaft: Bis auf ein Restgerüst bleibe von dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude nichts übrig, im Grund müsse das Amt neu gebaut werden.

Belit Onay:

Der Grünen-Politiker räumt ein, dass das Investitionsprogramm der Stadt stockt. Das liege daran, dass die Baubranche überlastet sei. Onay vertraut darauf, dass das Bauamt in den kommenden Jahren saniert werde, so wie es die Stadtverwaltung angekündigt habe.

Thema: Rathausaffäre

Hannover, 30. April 2019: Oberbürgermeister Stefan Schostok gibt seinen Rücktritt bekannt. Welche Folgen muss die Stadtverwaltung aus der Rathausaffäre ziehen? Geht es hier um einen regelrechten Filz bis in tiefere Ebenen, oder nur um die Macht- und Geldspielchen einer kleinen Riege an der Spitze? Quelle: Rainer-Droese

Marc Hansmann :

Der SPD-Politiker wehrt sich gegen den Eindruck, dass nur Parteimitglieder auf den Führungspositionen im Rathaus arbeiteten. „Das ist ein Vorurteil aus den Siebzigerjahren“, meint er. Hansmann will Hannover in den kommenden fünf Jahren zur modernsten Großstadtverwaltung Deutschlands machen. Veränderungen in einer Stadtverwaltung seien aber schwierig, räumt er ein: Als Vorstand bei Enercity habe er „mit Abfindungen gearbeitet“, wenn Mitarbeiter nicht gut gearbeitet hätten. Das sei in einer Stadtverwaltung nicht möglich. Allerdings biete die Altersstruktur der Führungskräfte in den nächsten Jahren Gelegenheiten, die Dezernate neu zu besetzen.

Eckhard Scholz :

Der CDU-Kandidat vermeidet den Begriff „Filz“, er spricht von einer parteipolitischen „Monokultur“, die kritisch unter die Lupe genommen werden müsse. Mit Mitarbeitermotivation will er neue Dynamik ins Rathaus bringen, außerdem die Teamarbeit fördern. „Die Menschen müssen Freude haben, im Rathaus zu arbeiten.“ Verantwortung müsse delegiert werden: Nicht jede Entscheidung müsse ein Dezernent treffen, schon gar nicht der Oberbürgermeister. Der digitalen Entwicklung hinke Hannover weit hinterher, sagt Scholz. Hier habe die Verwaltung noch einen weiten Weg zurückzulegen.

CDU-Kandidat Scholz will Millionen in Digitalisierung der Verwaltung stecken

Belit Onay:

Auch der Kandidat der Grünen will nicht von „Filz“ sprechen. Er sagt: „Das Rathaus hat ein Compliance-Problem.“ Jetzt gelte es, einen Weg zu finden, wie das Immunsystem der Verwaltung gestärkt werden könne. Onay spricht von einer „massiven Belastung“ der Verwaltungsbeschäftigten, weil in vielen Bereichen Stellen nicht besetzt werden können und Personal fehlt. Insgesamt sind derzeit mehr als 700 Stellen nicht besetzt. Daher müsse es Quereinsteigern leichter gemacht werden, einen Job in der Verwaltung zu bekommen.

Video: Die Höhepunkte der des Schlagabtauschs der Kandidaten

