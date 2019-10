Historisches Ergebnis in Hannover: Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg stellt die SPD nicht mehr den OB – ihr Kandidat Marc Hansmann landet im ersten Wahlgang nur auf Platz 3. Die meisten Stimmen erhalten Belit Onay von den Grünen und CDU-Kandidat Eckhard Scholz. Die beiden gehen in die Stichwahl am 10. November. Lesen Sie hier alle Details des Wahlabends live.