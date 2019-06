Hannover

Die Grünen haben in einem parteiinternen Verfahren einen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl gefunden. Ihren Bewerber wollen Partei- und Fraktionsspitze am morgigen Freitagmittag der Öffentlichkeit präsentieren. Am Mittwoch, 12. Juni, wird die Mitgliederversammlung der Grünen über den Bewerber abstimmen. Zuvor hatte die Parteiführung die Basis aufgefordert, Vorschläge einzureichen. Rund 50 Kandidaten-Ideen gingen ein. Eine „Findungskommission“, bestehend aus den beiden Parteichefs, Gisela Witte und Ludwig Hecke, sowie Ratsfraktionschefin Freya Markowis, prüfte die Vorschläge, führte Gespräche mit möglichen Bewerbern und wählte schließlich einen Kandidaten aus.

Für die SPD geht der ehemalige Kämmerer und derzeitige Enercity-Finanzvorstand Marc Hansmann ins Rennen. Die CDU hat den ehemaligen Chef von Volkswagen Nutzfahrzeuge, Eckhard Scholz, aufgestellt. Für die Piraten soll Ratsherr Adam Wolf Hannovers neuer OB werden, die AfD-Fraktion will den hannoverschen Bundestagsabgeordneten Jörn König nominieren, die FDP sucht noch nach einem Kandidaten. Bewerben um das höchste Amt im Rathaus will sich auch die parteilose Kulturmanagerin Iyabo Kaczmarek. Die OB-Wahl soll im Herbst stattfinden. Wann genau, darüber beraten die Ratsfraktionen in den kommenden Tagen.

Von Andreas Schinkel