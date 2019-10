Hannover

Schulische Sozialarbeit stärken, mehr Sprachförderangebote in Kitas schaffen und die Sanierung von Schulgebäuden beschleunigen – das sind im Kern die bildungspolitischen Forderungen des Grünen-Oberbürgermeisterkandidaten Belit Onay. „Wir müssen Schulen und Kitas so ausstatten, dass sie den Herausforderungen auch gerecht werden“, sagt Onay. Es sei nötig, gezielt jene Einrichtungen zu fördern, in denen der Anteil an Kindern aus bildungsfernen Schichten sowie an Inklusionskindern besonders hoch ist. „Wir dürfen die Ressourcen nicht mit der Gießkanne verteilen“, meint er.

Onay : Land muss Geld für Sprachförderung in Kitas geben

Onay kritisiert, dass sich Sprachförderung immer mehr von den Grundschulen in die Kitas verlagere, das Land aber kein Personal dafür bereitstelle. Folglich bleibe die Sprachförderung an den Kommunen hängen. „Das Land muss hier dringend nachsteuern. Wir brauchen eine dritte Kraft in den Kitas und mehr Geld für Sprachförderprojekte sowie einen guten Übergang von der Kita zur Schule“, sagt Onay. Die Stadt müsse ihrerseits mehr investieren, aber auch das Land solle seiner Pflicht nachkommen.

Onay kritisiert Hansmann : Grundschule in kommunalen Händen löst kein Problem

In den Grundschulen sollten Unterricht und nachmittägliche Betreuung besser aufeinander abgestimmt werden, findet der Grüne OB-Kandidat. Auch hier gelte es, jene Schulen, die mit vielen Problemen zu kämpfen haben, stärker zu unterstützen, etwa durch mehr Sozialarbeit. Vom Vorschlag seines Konkurrenten von der SPD, Marc Hansmann, Grundschulen komplett in städtische Hände zu geben, hält Onay nichts. „Damit ist kein Problem gelöst“, sagt er. Die Verantwortung für die Lehrpläne bliebe beim Kulturministerium, während die Stadt für das Einstellen der Lehrer zuständig wäre. „Damit zergliedern wir das Schulsystem noch stärker“, meint Onay.

„Busing“ verhindert Teilhabe

Einem weiteren Vorschlag des SPD-Kandidaten kann Onay ebenfalls wenig abgewinnen. Hansmann hatte angeregt, die soziale Mischung an Schulen dadurch zu verbessern, dass Schüler aus wohl situierten Stadtteilen morgens per Bus zu Brennpunktschulen befördert werden. Das „Busing“ genannte Modell verstoße gegen die Interessen der Kinder, findet Onay. „Kinder brauchen ihr Wohngebiet als festen Bezugspunkt. Sie herauszureißen, verhindert Integration und Teilhabe“, sagt er. Lösungen müssten in den betroffenen Schulen selbst gefunden werden.

Von Andreas Schinkel