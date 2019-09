Hannover

Autos aus der City verbannen, einen Euro für Bus- und Stadtbahntickets nehmen, Radwege ausbauen – so will der Grüne Oberbürgermeisterkandidat Belit Onay die Verkehrswende für Hannover einleiten. „Es kommt darauf an, echte Alternativen zur Fahrt mit dem Auto zu schaffen“, sagt Onay im Gespräch mit der HAZ. Der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen solle bis 2030 auf 40 Prozent steigen, und bis dahin will Onay die City weitgehend von Autos freihalten.

Parkhäuser am Cityrand bleiben anfahrbar

„Weniger Autos bedeutet auch weniger Staus“, sagt Onay. Insofern sollten auch Autofahrer ein Interesse daran haben, dass möglichst viele Menschen auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Ganz ohne motorisierten Verkehr wird es in der Innenstadt nicht gehen, das ist auch Onay klar. Anwohner und Lieferanten sollen weiterhin innerhalb des Cityrings herumfahren dürfen. Auch die Zufahrt zu Parkhäusern am Rande der Innenstadt, etwa in der Lützowstraße nahe Steintor und in der Schmiedestraße, will Onay ermöglichen. Parkhäuser im Zentrum wie das Parkhaus Mehlstraße sollen nach Ansicht des Grünen OB-Kandidaten umgenutzt werden. Dort könne Wohnraum entstehen oder Gewerbe einziehen, meint er. Ob die Ausnahmen für die autofreie Zone auch für Taxis gelten, lässt Onay offen. „Wir müssen gute Lösungen im Gespräch mit den einzelnen Gruppen finden“, sagt er.

Onay will Ein-Euro-Ticket für Busse und Stadtbahnen

Der Grüne OB-Kandidat will in Zusammenarbeit mit der Region ein 365-Euro-Jahresabo für Busse und Stadtbahnen auflegen. Onay meint, dass ein günstiger Fahrschein durchaus ein Grund sein könne, das Auto stehen zu lassen und in Busse und Bahnen zu steigen. Das Ein-Euro-Ticket hatte vor einigen Monaten bereits der Rat gefordert, danach aber viel Kritik aus der Regionsversammlung und von Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz (SPD) geerntet. Man habe bereits viele günstige Ticket-Angebote, hieß es aus der Region, zudem sei die Kapazität auf einigen Stadtbahnlinien nahezu ausgeschöpft. Am Ende muss die Regionspolitik entscheiden, ob sie das Ein-Euro-Ticket einführt.

Zwei Meter breite Radwege pro Fahrtrichtung

Onay will die das Radwegenetz ausbauen und die Qualität der Velostrecken verbessern. Radwege sollten mindestens zwei Meter pro Fahrtrichtung breit sein, um Lastenrädern und Anhängern genügend Platz zu bieten. Befindet sich ein Radweg auf der Straße (“Schutzstreifen“), dürfen Autos nur 30 Stundenkilometer fahren, schlägt Onay vor. Tempo 50 soll nur dann erlaubt sein, wenn Radler auf einem baulich abgetrennten Weg neben der Straße fahren. Die bauliche Qualität eines Radwegs solle sich an der einer Straße orientieren, findet der Grüne, also eine glatte Oberfläche besitzen und weder enge Kurven noch Huckel aufweisen.

Mindestens 5000 sichere Abstellmöglichkeiten für Räder will Onay nahe dem Hauptbahnhof schaffen. Wie das angesichts des begrenzten Raums vollbracht w

erden soll, bleibt unklar. Onay meint, ein weiteres Fahrradparkhaus könne Abhilfe schaffen. „Bei privaten und öffentlichen Neubauten ist eine ausreichende Anzahl Fahrradstellplätze einzuplanen, die Nachweispflicht für PKW-Stellplätze entfällt“, sagt Onay.

Von Andreas Schinkel