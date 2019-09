Hannover

Kostenloser Nahverkehr, bezahlbarer Wohnraum für alle und „Make Feminism Great Again“ – mit solchen Slogans startet die Linke ihre Plakatkampagne zur Oberbürgermeisterwahl. Im Zentrum der farbenfrohen Motive steht die 29-jährige Kandidatin Jessica Kaußen. „Mit unserer Kampagne treten wir für eine starke und solidarische Stadtgesellschaft ein. Jede Form von Diskriminierung, besonders die von ärmeren Menschen und von Frauen bekämpfen wir aufs Schärfste“, sagt Kaußen.

Die Maschinenbaustudentin führt die Fraktionen im Rat der Stadt Laatzen und in der Regionsversammlung. Zugleich sitzt sie zusammen mit Johannes Drücker im Vorstand des Kreisverbands der hannoverschen Linke.

1600 Plakate hängt die Linke auf

1600 Plakate wollen die Linken in Hannover an „neuralgischen Punkten“ aufhängen. „Eigentlich mögen wir solche Materialschlachten nicht so gern“, sagt Linken-Parteichef Johannes Drücker. Da die anderen Parteien aber auch mit Plakatwerbung am Start seien, fühle man sich in der Pflicht. „Möglicherweise können wir uns mit den anderen demokratischen Parteien verständigen, Plakatkampagnen künftig zurückzufahren, aus Klimaschutzgründen“, schlägt Drücker vor.

