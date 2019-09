Sechs Kinder und ein Betreuer haben nach dem plötzlich aufgetretenen Brechdurchfall am Mittwoch auch die Nacht zu Freitag in Grömitz an der Ostsee verbringen müssen. Insgesamt waren 52 Jugendliche und Erwachene betroffen, die meisten aus Hannover. Jetzt durften die letzten Patienten nach Hause.