Hannover

Laute Musik, handfeste Streitereien, herumfliegende Flaschen – noch immer beklagen sich Anwohner des Weißekreuzplatzes über regelmäßige Gelage der Trinkerszene auf dem Areal. Der Oberbürgermeisterkandidat der SPD, Marc Hansmann, will den Platz für Familien attraktiv machen und zugleich Trinkgelage verbieten. „Ich stelle mir für den Platz einen großen Spielplatz nach dem Vorbild des Wakitu in der Eilenriede vor“, sagt Hansmann. Mit den Planungen würde er rasch beginnen, sollte er die OB-Wahl Ende Oktober gewinnen. Die Kosten für den Umbau bewegten sich im sechsstelligen Bereich, meint er.

Alkoholverbot bei Bedarf auch für den gesamten Platz

Da auf jedem Spielplatz in Hannover ein Alkoholverbot gilt, würde auch auf dem Weißekreuzplatz das Alkoholtrinken verboten sein. „Wenn nötig, werde ich das Verbot auf das gesamte Areal ausdehnen, also auch auf Flächen außerhalb des Spielplatzes“, sagt Hansmann. Zwar sei es rechtlich schwierig, Alkoholverbote auf öffentlichen Plätzen durchzusetzen, doch im Falle des Weißekreuzplatzes würde er es auf eine Klage ankommen lassen. „Wir müssen mehr ausprobieren“, findet Hansmann. Klar sei auch, dass keine Nutzergruppe von dem Platz verdrängt werden sollte, alle müssten sich nur an die Regeln halten.

Tatsächlich dürfte sich die Trinkerszene rasch einen anderen Ort suchen, sobald auf dem Weißekreuzplatz kein Alkohol mehr getrunken werden darf. Hansmann betont, dass das Verbot auch vom städtischen Ordnungsdienst kontrolliert werden soll.

Als Ordnungsdezernent weniger forsch

Als Hansmann noch Ordnungsdezernent und Kämmerer in Hannover war, ging er weniger forsch gegen die Trinkerszene vor. „Es wird zunächst keine Alkoholverbote geben, weil wir meinen, dass sie in Hannover nicht anwendbar sind“, sagte Hansmann 2013, als die Trinkgelage auf dem Raschplatz zunahmen. Man setze vielmehr auf „niederschwellige Angebote“ bei der Sozialarbeit. Sollte es keine Besserung geben, werde die Stadt aber den Alkoholkonsum auf dem Raschplatz verbieten, fügte Hansmann damals hinzu. Nach ein paar Monaten befand der Ordnungsdezernent, dass sich die Lage beruhigt habe und ein Verbot nicht mehr nötig sei.

Jetzt vertritt Hansmann die Ansicht, dass die klassische Sozialarbeit die harte, überwiegend osteuropäisch geprägte Trinkerszene kaum erreichen könne. „Aber auch der städtische Ordnungsdienst ist kein Allheilmittel für soziale Probleme“, sagt er.

Von Andreas Schinkel