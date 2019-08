Nach der Premiere seiner Messe in Hamburg veranstaltet Luka-Jonas Heske am Sonnabend, 31. August, bereits zum vierten Mal die Sneakermesse „Mesh and Laces“ in Hannover. Von 13 bis 19 Uhr haben Besucher im Hangar No.5 die Möglichkeit Sneaker, Kunst und Kleidung zu kaufen.