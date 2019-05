Hannover

Bahnreisende in Niedersachsen müssen sich am Freitagvormittag auf Verspätungen einstellen. Wie die Bahn bei Twitter mitteilt, führt eine Oberleitunggstörung am Hauptbahnhof Hannover zu Behinderungen im Zug-Verkehr. Teilweise fahren die Bahnen erst mit 45 Minuten Verspätung.

Viele Züge – etwa auf den Strecken nach Braunschweig, Berlin und Wolfsburg – wurden vorläufig umgeleitet.

Genauere Informationen zur Dauer der Störung liegen leider noch nicht vor, schreibt die Bahn in ihrer Reiseauskunft. Die Techniker seien bereits vor Ort.

Reisende werden gebeten, sich vor der geplanten Abfahrt ihres Zuges zu informieren.

Der Hauptbahnhof in Hannover ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Norden Deutschlands.

Von RND/ewo