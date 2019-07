Wegen einer Oberleitungsstörung zwischen dem Hauptbahnhof und der Karl-Wiechert-Allee in Hannover kommt es am Mittwoch zu Behinderungen im Verkehr der S-Bahn-Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 und S51. Die Bahnen verspäten sich um 10 bis 15 Minuten. Am Nachmittag soll die Störung repariert sein.