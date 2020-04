Oberricklingen

Der Schulelternrat der Wilhelm-Busch-Grundschule in Oberricklingen hat einen Brandbrief an die Stadt geschrieben und darin massive Raumnot beklagt. Ohne Container sei die Misere nicht zu lösen. Die Elternvertreter loben zwar, dass es bereits einige Sanierungsarbeiten gegeben habe. Die aber reichten bei Weitem nicht aus – auch wegen der weiter gestiegenen Schülerzahlen.

Handarbeit statt Werken

Seit mehr als vier Jahren werde der Lehrplan an der Grundschule nicht mehr eingehalten, schreiben die Elternvertreter an Oberbürgermeister Belit Onay, Schuldezernentin Rita Maria Rzyski und an den Bezirksrat. Der Werkunterricht findet demnach seit dem Schuljahr 2016/2017 nicht mehr lehrplangerecht statt. Er werde durch Handarbeitsunterricht ersetzt, der in den Klassenräumen gegeben werde, weil für den Werkunterricht die nötigen Voraussetzungen fehlten.

Anzeige

Rudimentärer Musikunterricht

Musikunterricht laufe sei 2016 ebenfalls nur rudimentär, da ohne Fachraum weder die Nutzung von Instrumenten noch lautes Singen mit Kindern zumutbar seien. Die teuren und empfindlichen Musikinstrumente würden seit Jahren von Raum zu Raum geschoben. Sie stünden entweder dicht gedrängt im ehemaligen Physikraum, der nun aber wegen der anstehenden Sanierung auch geräumt werden müsse, oder ungeschützt in der Aula. Dort seien sie allen möglichen Personen zugänglich, etwa wenn die Aula abends von Vereinen genutzt oder für Feste gemietet werde.

Weitere HAZ+ Artikel

20 Minuten zur Sporthalle

Die zweiten Klassen hätten zurzeit in der nur 140 Quadratmeter großen Gymnastikhalle der ehemaligen Martin-Luther-King-Förderschule Sport, heißt es weiter in dem Brandbrief. Dorthin müssten die Kinder 20 Minuten hin- und ebenso lange zurückgehen, sodass von eigentlich zwei Sportstunden nur noch etwas mehr als eine Stunde übrig bleibe. Andere Jahrgänge hätten in der eigenen Schulsporthalle teils mit zwei Klassen gleichzeitig Sport.

Kein Raum für Differenzierung

Es fehlten auch Differenzierungsräume für den Förderunterricht, mahnt der Schulelternrat an, dieser finde im Verwaltungstrakt statt. Fast jeder Klassenraum werde zwei- bis dreifach genutzt – für Unterricht, Hausaufgabenbetreuung und den Ganztagsbetrieb. Das Behinderten-WC sei als Krankenzimmer ausgewiesen, kranke Kinder lägen deshalb auf dem Flur vor dem Lehrerzimmer.

Bis 2023 ein Klassenraum zu wenig

Die Werk- und Musikräume sollen zwar im Sommer fertig saniert sein, dennoch warnen die Elternvertreter vor weiteren Engpässen. Da nicht nur in diesem Sommer, sondern auch noch in den nächsten Jahren mit jeweils fünf ersten Klassen zu rechnen sei, fehle bis 2023 mindestens jeweils ein Klassenraum. Weil in den Sommerferien die dringend notwendige Sanierung des Naturwissenschaftstraktes beginne, mangele es an weiteren Räumen.

Fachräume sollen Klassenräume werden

Statt Container aufzustellen, wolle die Stadt die neuen Fachräume zunächst als Klassenräume nutzen, rügen die Eltern in ihrem Brief. Damit werde für weitere vier Jahre kein Musikunterricht möglich sein. Wenn der PC-Raum zum Klassenraum umfunktioniert werde, fehle der Platz für die Medienbildung. Die Senioren, die als Streitschlichter an der Wilhelm-Busch-Schule ehrenamtlich tätig sind, hätten genauso wenig Platz wie die Ganztagsmitarbeiter oder die Freiwilligen, die das Schulfrühstück zubereiten. Kein Platz wäre zudem für das Rucksackprojekt, die Sprachfrühförderung oder den Ernährungsführerschein, der Voraussetzung für ein Schulprogramm der Europäischen Union ist. All dies seien wichtige Integrationsmaßnahmen, betonen die Eltern.

Zwischen zwei Brennpunktvierteln

Weitere Kritik: Die Grundschule liege genau zwischen den sozialen Brennpunkten Mühlenberg und Oberricklingen Nordost, profitiere aber von keinen Sonderprogrammen. Abhilfe könnten nur Container für mindestens vier Jahre schaffen, fordern die Eltern. Bis zur nächsten Bezirksratssitzung im Mai verlangen sie eine Antwort von der Stadt und der Politik.

Lesen Sie auch

Von Saskia Döhner