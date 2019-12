Das Abfallwirtschaftsunternehmen Aha holt in den nächsten Wochen wieder die Weihnachtsbäume in Hannover kostenlos ab – und zwar von Montag, 6. Januar, bis Freitag, 17. Januar. In den Stadtteilen sind Sammelstellen eingerichtet. Wo die sind, erfahren Sie hier in unserer Übersicht.