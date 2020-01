Hannover/Lüneburg

Die Region Hannover muss für die Beförderung von Schülern auch dann bezahlen, wenn die besuchte Schule in einem benachbarten Landkreis liegt. Das gilt zumindest für einen Teil der Kosten, wie das niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg am Donnerstag in einem Eilbeschluss in entschieden hat (Az.: 2 ME 622/19).

Geklagt hatten die Eltern eines Mädchens, das jeden Morgen sieben Kilometer zur Realschule in einen benachbarten Landkreis fährt. Der Weg zur nächstgelegenen Realschule innerhalb der Regionsgrenzen wäre deutlich weiter. Dorthin müsste die Schülerin 26 Kilometer weit fahren.

Normalerweise zahlt die Region den Schulbus

Von der Region Hannover, die in der Regel den Schulbus bezahlt, wenn die Schule nicht in unmittelbarer Nähe des Elternhauses liegt, verlangten die Eltern vergeblich die Erstattung der Kosten. Auch das Verwaltungsgericht Hannover wollte die Regionsverwaltung nicht zur Übernahme des Fahrgeldes für ein tägliches Taxi zur Schule und zurück verurteilen (Az.: 6 B 3156/19).

Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat die Entscheidung aus Hannover im Ergebnis bestätigt. Die Schülerin habe keinen Anspruch auf die Einrichtung einer Schülerbeförderung per Schulbuslinie oder im Taxi in den benachbarten Landkreis. Der 2. Senat stellte aber klar, dass die Region einen Teil der Kosten erstatten muss – und zwar bis zur Höhe der teuersten Zeitkarte des öffentlichen Nahverkehrs in der Region Hannover. Der Beschluss ist unanfechtbar.

Rund 180 Schüler betroffen

Damit kassiert das Oberverwaltungsgericht teilweise eine Entscheidung der Regionsversammlung. Seit diesem Schuljahr wurde die Kostenerstattung für die Schülerbeförderung in Nachbarlandkreise eingestellt, was zu einzelnen Protesten geführt hatte. Davon betroffen sind zum Beispiel Schüler aus Pattensen oder Schulenburg, für die das Gymnasium in Sarstedt im Kreis Hildesheim näher liegt als das nächste innerhalb der Region in Laatzen.

Der Gerichtsbeschluss betrifft insgesamt rund 180 Schüler in der Region Hannover. Die Region hat mit der eingestellten Bezuschussung der Schülerkarten rund 95.000 Euro gespart.

Lesen Sie auch

Von Karl Doeleke