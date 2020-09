Hannover

Thomas aus Anderten hebt seinen Walking-Stock und schlägt einen Apfel vom Baum. Der 62-Jährige steht auf einer frei zugänglichen Obstwiese am Kronsberg. Er kommt bei seinen Lauftouren jeden Tag an den Obstwiesen vorbei. „Hier sind häufig Leute mit ihrer ganzen Familie“, erzählt er. Täglich beobachte er dort Leute: „Die essen hier und nehmen alles mit.“ Als er jüngst beim Walken Durst bekam, hat er bei den Äpfeln auch schon selbst zugegriffen.

Hans-Jürgen und sein Sohn Jonathan gehören zu den Leuten, die gezielt nach Obst suchen. Hin und wieder schauen sie beim Spazierengehen vorbei: „Einfach mal zwei bis drei Äpfel mitnehmen, für den Weg“, sagt der Vater. Er kennt die Gegend gut: Rund um den Kronsberg gibt es Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, Hagebutten und Schlehen, aus denen man Tee oder Marmelade kochen kann. „Die Pflaumen sind aber schon weg, und Schlehen pflückt man erst bei Frost“, weiß Hans-Jürgen.

Sammeln für den Apfelpfannkuchen

Richard und Nicola aus Hannovers Innenstadt sind hingegen nur zufällig mit dem Fahrrad vorbeigekommen. „Am Wochenende kommt auch der gemeine Städter gern mal in die Idylle“, sagt Richard augenzwinkernd. Für die Apfelbäume haben die beiden angehalten: Aus dem gesammelten Obst sollen Apfelpfannkuchen entstehen.

Wer Obst pflücken will, kann sich im Internet beim Streuobstwiesenbündnis Niedersachsen oder bei Mundraub Orte in der Nähe heraussuchen. Streuobstwiesen wie die am Kronsberg gibt es in Stadt und Umland nämlich zuhauf: Insgesamt sind für die Region Hannover 37 größere Wiesen und Dutzende einzelne Fundorte verzeichnet. An diesen Orten kann sich jeder ganz legal Früchte mit nach Hause nehmen.

Der Pflückatlas Mundraub

Das Streuobstwiesenbündnis Niedersachsen ist ein Landesdachverband, der seit 2017 besteht. Ziel ist es, Wissen über Streuobst zu vermitteln und die Wiesen zu erhalten. Dafür gibt es auf der Webseite Nutzungsempfehlungen zu einzelnen Obstsorten und Rezeptideen. Außerdem sind einige Gastronomiebetriebe und Läden aufgelistet, die ihr Obst regional beziehen. Zusätzlich bietet die Seite eine Karte, auf der Wiesen, thematisch passende Weiterbildungsveranstaltungen und Vermarktungsorte wie Mostereien verzeichnet sind. Auf der Karte kann man nach Landkreis, Terminen und Kategorie filtern.

Ran an den Apfel: Nicola und Richard aus Hannover. Quelle: Samantha Franson

Der Pflückatlas Mundraub bietet zusätzlich einen Überblick über die einzelnen Obst-, Nuss- und Kräutersorten sowie die Anzahl vorhandener Bäume. Die dortige Karte wird von der Community angemeldeter Nutzer stets erweitert und bezieht sich daher nicht nur auf Niedersachsen – bis nach Australien ist frei zugängliches Obst kartiert. Wer unterwegs einen Bestand findet, kann ihn einfach eintragen, wer gezielt pflücken gehen will, kann nach seiner Umgebung filtern. Häufig sind auch Kommentare von Nutzern zu finden, die Hinweise auf Reife oder Menge der Früchte geben. Außerdem können die derzeit 86.200 User Fotos hinzufügen.

Von Annika Eichstädt