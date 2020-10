Hannover

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will ihre Warnstreiks in den nächsten beiden Wochen verschärfen. Das hat Verdi-Sprecher Matthias Büschking auf Anfrage angekündigt. In Hinblick auf die anstehende Verhandlungsrunde für die Tarife im öffentlichen Dienst bei Bund und Ländern „wollen wir in den nächsten Tagen und Wochen eine Schippe drauflegen“, sagte der Sprecher. Ziel sei es, den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Details wollte Büschking nicht nennen. Verdi fordert für 2,3 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 150 Euro monatlich zusätzlich.

Freitag streikt die Müllabfuhr

Auch die Üstra soll wieder bestreikt werden. Die Mitarbeiter der Verkehrsunternehmen wollen einen bundeseinheitlichen Tarifvertrag haben, die Arbeitgeber lehnen das bislang ab.

Für den morgigen Freitag ruft Verdi Mitarbeiter von Aha zum Streik auf. An diesem Tag wird Müll nicht abgeholt, auch Wertstoffe bleiben liegen. Betroffen sind die Stadt Hannover und das Umland. Die gelben Säcke im Umland werden abgeholt.

In dieser Wochen hatten am Montag städtische Mitarbeiter ihre Arbeit niedergelegt, am Dienstag wurden die städtischen Kitas bestreikt. Am Mittwoch fuhren in Hannover keine Busse und Bahnen.

Von Mathias Klein