Hannover

Die Polizei hat am Freitag nach vermissten 88-Jährigen aus Hannover-Kleefeld gesucht. Der Mann war nach einem Treffen mit seinem Betreuer am Donnerstagabend in der hannoverschen Innenstadt nicht nach Hause zurückgekehrt.

Am späten Freitagabend bestätigte die Polizei, dass der Senior in Altwarmbüchen gefunden wurde und es ihm den Umständen entsprechend gut ginge.

Von Manuel Behrens/mrx