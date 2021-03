Aus den weiteren Öffnungen von Schulen und Kitas am kommenden Montag wird vorerst nichts. Eine 40-jährige Frau wird in Hannover auf offener Straße niedergestochen. Und Niedersachsens CDU überflügelt laut einer Umfrage die SPD deutlich. Die Nachrichten vom Tage in aller Kürze, zusammengestellt von Felix Harbart, stellvertretender Chefredakteur der HAZ.