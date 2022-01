Hannover

Für Wera H. war es eine klare Sache. „Mein Sohn ist schwer vorerkrankt, und die kleine Schwester soll sich auch nicht infizieren und den Bruder anstecken.“ Die Kinder der Erzieherin aus dem Raum Hannover sind zwei und vier Jahre alt – und sie sind beide gegen Corona geimpft. Einfach so im Impfzentrum, obwohl für Kinder unter fünf noch gar kein zugelassener Impfstoff gegen Corona auf dem Markt ist. Zufällig war der Kinderarzt im Einsatz, der die Familie kennt und daher der Impfung zugestimmt hat. Von einer Off-Label-Impfung ist in solchen Fällen die Rede. „Wenn ich mir anschaue, was mein Sohn für Medikamente mit gravierenden Nebenwirkungen nehmen muss – dagegen ist das Impfen eine Kleinigkeit für uns“, sagt die Mutter.

Viele Eltern kleiner Kinder sind hilflos

Sie steht längst im Kontakt mit anderen impfwilligen Eltern von Kleinkindern. Auch in den sozialen Netzwerken suchen Eltern Impfärzte für ihre Vierjährigen. „Die Szene kennt sich und tauscht sich aus, und viele fahren auch nach Hamburg oder Berlin, um dort eine Spritze für ihre Söhne und Töchter zu bekommen“, sagt Wera H. Meist mit Erfolg, auch wenn die Kleinen komplett gesund sind.

Viele Eltern kleiner Kinder fühlen sich gerade hilflos. Omikron lässt die Inzidenzen unaufhaltsam klettern, vor allem unter Kindern und Jugendlichen – aber die Kleinsten, Mädchen und Jungen unter fünf Jahren, stehen dem Virus ohne Impfschutz gegenüber. Die jüngsten Kinder, für die derzeit ein zugelassener Corona-Impfstoff zur Verfügung steht, sind die Fünf- bis Elfjährigen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung für Kinder dieser Altersgruppe zwar nur mit Vorerkrankungen, betont aber ausdrücklich, dass bei individuellem Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung auch gesunde Kinder sie in Anspruch nehmen können.

Biontech-Impfstoff für Kinder: Ist Off Label eine gute Idee? Quelle: Martin Schutt/dpa

Während die einen skeptisch sind, ob sie ihre gesunden und widerstandsfähigen Kinder impfen lassen sollen, zumal bei ihnen nach bisherigen Erkenntnissen kein schwerer Krankheitsverlauf nach einer Corona-Infektion zu erwarten ist, suchen andere Eltern nach Ärztinnen und Ärzten, die ihr Kind trotz fehlender Zulassung impfen – Off Label also. Dabei bekommen die Jungen und Mädchen knapp die Hälfte der Kinderdosis von 10 Mikrogramm verabreicht, die für Fünf- bis Elfjährige vorgesehen ist. Ist das eine gute Idee? „Ich impfe in begründeten Einzelfällen auch Kinder unter fünf Jahren“, sagt ein Kinderarzt aus der Region. Wenn er die kleinen Patienten sowie die Familien kenne, bekomme das Kind nach gründlicher Beratung das Vakzin.

„Auch Isolation und psychische Probleme sind Motive“

Prof. Rainer Blasczyk, Transfusionsmediziner an der Medizinischen Hochschule Hannover mit zusätzlich eigener Praxis, impft schon lange gegen Corona – auch Off Label. „Vor allem, wenn Vorerkrankungen und Elternwille vorliegen.“ Aber er impfe auch gesunde Kinder unter fünf Jahren – wenn der Wunsch gut begründet sei. „Auch Isolation und psychische Probleme sind gute Motive“, betont der Mediziner. Er sehe nur wenige Gründe, nicht zu impfen. „Corona ist eine bedeutsame Erkrankung, rund 6 Prozent der infizierten Kinder leiden unter Post Covid, und die Datenlage der laufenden Zulassungsstudie gibt Anlass zu Aussicht auf Erfolg.“

Prof. Blasczyk impft in seiner Praxis täglich, es gibt eine Warteliste. „Wir haben mehr Anfragen, als wir bewältigen können.“ Die Familien seien perfekt informiert und vorbereitet, viele kämen aus dem medizinischen Bereich. „Der Impfstoff wird intensiv untersucht, und grundsätzlich ist Off Label bei Kindern nichts Ungewöhnliches.“ Kassenärztliche Vereinigung und Ärztekammer verweisen indes auf die fehlende Stiko-Empfehlung für eine Impfung der Kleinsten, die meisten Mediziner orientierten sich daran. „Aber wenn es ein gemeinsames Abwägen gibt des behandelnden Arztes und der Eltern, wird man womöglich individuell entscheiden“, sagt Ärztekammer-Sprecher Thomas Spieker.

Eltern tragen das Risiko: Keine Zulassung, keine Haftung

Dass es genügend Mediziner und Medizinerinnen gibt, die keine Bedenken bei der Off-Label-Impfung haben, haben auch Luise und Peter Q. aus Laatzen herausgefunden. „Nach intensiver Recherche auch im Netz haben wir eine Praxis in Hamburg aufgesucht“, sagt die Mutter dreijähriger Zwillinge. Sie habe einfach Angst um ihre Kinder und findet eine Impfreaktion weniger gefährlich als eine Infektion. „Wir haben uns anfangs so gefühlt, als machten wir etwas Illegales“, sagt Peter Q. Aber angesichts vieler Gleichgesinnter vor Ort hätten sie sich schnell entspannt. Wera H. ist ohnehin überzeugt, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, auch in offiziellen Zentren beim Kinderimpfen den Arm eines Kleinkindes hinzuhalten. „Jedenfalls kann man ja mal fragen.“

Helfer bereitet Kinderimpfstoff für den Einsatz vor: „Man kann ja mal fragen.“ Quelle: Stefan Sauer/dpa

Für eine Off-Label-Impfung ist meist eine Einwilligungserklärung der Eltern fällig – so auch in der Praxis Blasczyk. Denn bei der noch nicht empfohlenen Impfung übernimmt weder der Hersteller des Impfstoffs noch die öffentliche Hand irgendeine Art von Haftung. Darum lassen sich Ärzte von den Eltern eine sogenannte Haftungsfreistellung unterschreiben – das bedeutet, der Patient beziehungsweise die Familie trägt das Risiko.

Off-Label-Einsatz von Medikamenten Unter Off-Label-Use wird der zulassungsüberschreitende Einsatz eines Arzneimittels außerhalb der von den nationalen oder europäischen Zulassungsbehörden genehmigten Anwendungsgebiete (Indikationen, Patientengruppen) verstanden. Grundsätzlich ist Ärztinnen und Ärzten eine zulassungsüberschreitende Anwendung von Arzneimitteln erlaubt. Jedem Arzt ist es grundsätzlich erlaubt, Medikamente außerhalb der jeweiligen Zulassung zu verordnen. Er sollte das sogar tun, wenn aus seiner fachlichen Sicht das betreffende Präparat für einen bestimmten Patienten die beste Behandlungsoption ist. Wenn der Arzt ein Medikament „off label“ verordnen möchte, ist er verpflichtet, den Patienten sorgfältig aufzuklären. Auch über eventuelle Alternativen, den Ablauf der geplanten Behandlung sowie mögliche Folgen und Risiken muss der Arzt informieren. Ärzte orientieren sich beim Off-Label-Gebrauch für gewöhnlich an Studien, die den Einsatz eines Medikaments im nicht zugelassenen Bereich untersuchen. Diese Forschungen sind oft qualitativ hochwertig und enthalten etwa Hinweise zur Dosis und Anwendungsdauer. Off Label gibt es nicht nur bei den Corona-Impfungen, auch in der Krebstherapie sowie bei Erwachsenenmedikation für Kinder ist das Vorgehen üblich.

Impfstoffstudie steht noch aus

Auf eine offizielle Impfung werden die Kleinkinder noch warten müssen, das Unternehmen Biontech rechnet erst für Frühsommer 2022 mit einer zuverlässigen Impfstoffstudie. Dass die bisherigen Ergebnisse noch nicht zufriedenstellend sind, liegt vor allem an der geringen Impfdosis.

Während eine Erwachsenendosis des Biontech-Vakzins 30 Mikrogramm enthält und Kinder von fünf bis elf Jahren zehn Mikrogramm bekommen, erhalten die Jüngsten in der Studie lediglich drei Mikrogramm. Diese Dosis reicht aber offenbar nur bei den Allerkleinsten (also Kindern im Alter von sechs bis 24 Monaten), um eine ähnlich starke Immunreaktion hervorzurufen. Bei den Zwei- bis Vierjährigen erzeugen zwei Dosen je drei Mikrogramm keine ausreichenden Antikörper. Es wird darum jetzt geprüft, ob eine dritte Spritze im Abstand von zwei Monaten ein besseres Ergebnis erzielen könnte.

Von Susanna Bauch