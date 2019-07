Hannover

Er lässt seinen Blick über die ausgedehnte Baugrube schweifen. „Dort drüben wird das Haus stehen“, sagt Frank Heilmann. Wäre da nicht sein Sohn Jonathan, der im Rollstuhl sitzt, dann wäre der 56-Jährige jetzt wohl kein Bauherr. „Es war aber schwierig, für Jonathan eine adäquate Wohneinrichtung zu finden“, sagt Heilmann, „und viele Eltern hatten ähnliche Probleme.“

Also taten sie sich zusammen und wurden selbst aktiv. Sie gründeten das Wohnprojekt Auenland, das in der Calenberger Neustadt ein inklusives Mehrgenerationenhaus mit 16 Wohneinheiten errichtet. Acht junge Menschen mit Hilfsbedarf sollen hier einziehen, die Familien wollen einen eigenen Pflegedienst gründen, und auf dem Dach soll es eine Imkerei geben. „Wir wollen eine selbstbestimmte Wohngruppe schaffen“, sagt Heilmann.

Ein buntes Quartier

Das Auenland ist eine von sechs Baugruppen, die auf einem ehemaligen Parkplatz gegenüber dem Capitol-Hochhaus laut Eigenwerbung das „erste Gemeinschaftsquartier der Landeshauptstadt“ aus dem Boden stampfen. Das Projekt Ohe-Höfe ist in seiner Art tatsächlich einzigartig: eine Mischung aus Mehrgenerationenhäusern und ungewöhnlichen Wohnprojekten, auch eine Kita und ein Café sollen sich in dem bunten Viertel um einen gemeinsamen Innenhof gruppieren. Eine Art Dorf mitten in der Stadt. Auf einer Fläche von rund 7000 Quadratmetern entstehen hier 112 Wohnungen, insgesamt investieren die Bauherren rund 40 Millionen Euro in acht Mehrfamilienhäuser.

Die Gruppe WohnIdee etwa plant ein barrierefreies Passivhaus für altersgerechtes Wohnen. Ähnlich wie die Gruppe 7 plus, der Inge Zingler angehört. „Meine Tochter wohnt in Frankfurt“, sagt die 69-Jährige. In der globalisierten Welt leben die Kinder ja oft weit entfernt. Für acht Männer und Frauen reiferen Alters soll das Projekt da auch eine Art Familienersatz sein. „Wir wollen der Vereinsamung im Alter entgehen und uns gegenseitig unterstützen“, sagt Inge Zingler. Unter anderem wollen sie Elektrogeräte gemeinsam anschaffen und Kleidung bei Bedarf untereinander austauschen.

Grundsteinlegung mit Jazzmusik

Das Quartier Ohe-Höfe bietet eine Mischung aus alternativem WG-Lifestyle und bürgerlichem Häuslebauertum. Die meisten Bauherren hier engagieren sich irgendwo sozial oder ökologisch. Der Anteil derer, die das Gendersternchen mitsprechen, dürfte deutlich größer sein als beim Rest der Bevölkerung. Und die Identifikation mit dem eigenen Projekt ist groß: Bei der Grundsteinlegung tummelten sich mehr als 200 Menschen in der Baugrube hinter dem graffitibunten Bauzaun, bei Jazzmusik und Fritz-Limo.

„Wir wollen nicht nur nebeneinander wohnen, sondern das Leben gemeinsam gestalten“, sagt der Lindener Jan Schierkolk. Er gehört zur Baugruppe Kobel, in deren Haus nicht nur sieben Eigentumswohnungen, sondern auch eine Kita und ein Gemeinschaftsraum für alle Platz finden sollen.

Für viele verbindet sich mit dem Projekt Ohe-Höfe auch ein Entwurf der eigenen Biografie: „Wir wollen in einem größeren sozialen Zusammenhang leben als in der Kleinfamilie“, sagt Ann-Kathrin Seidel, Geschäftsführerin der Ohe-Höhe-Bauherren-GmbH. Die 37-Jährige hat die Gruppe „Alle unter einem Dach“ mit aus der Taufe gehoben. Die Genossenschaft will ein Mehrgenerationenhaus mit begrünten Fassaden und Solaranlage bauen. Spekulationen am Immobilienmarkt soll es mit den Wohnungen nicht geben.

Pioniergeist und Probleme

Das ganze Projekt Ohe-Höfe könnte Signalcharakter haben; Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette spricht von einem „Meilenstein für Hannover“. Doch viele Beteiligte hätten nicht gedacht, dass es so kraftraubend sein würde, diesen Meilenstein zu setzen. Von den Planungen bis zur Grundsteinlegung vergingen geschlagene vier Jahre. Der Baugrund in Ihme-Nähe erwies sich als schwierig, die Gebäude brauchen eine aufwendige Pfahlgründung. Vor allem aber gab es unerwartet langwierige Abstimmungen der Gruppen untereinander und mit der Stadt. Für Gemeinschaftsflächen mussten dicke Vertragswerke ausgearbeitet werden. „Am Anfang haben wir das wohl alle unterschätzt“, sagt Frank Heilmann.

Die Bauherren, meist enthusiastische Laien, mussten mühsam lernen, was „Grüneinträge“ und „Baulasten“ sind. Die Verzögerung trifft viele auch deshalb hart, weil die Preise im Baugewerbe von Jahr zu Jahr steigen. Bislang soll die Stadt erst drei von acht Baugenehmigungen erteilt haben. „Vor vier Jahren dachten wir, dass wir im Herbst 2019 hier einziehen würden“, sagt Heilmann. „Jetzt gehen wir davon aus, dass die ersten unter Umständen in 18 Monaten einziehen.“ Er hört sich sehr vorsichtig dabei an.

Noch immer schwärmen die meisten Bauherren vom Idealismus, vom Pioniergeist und dem Zusammenwachsen der Gemeinschaft, wenn sie über die Ohe-Höfe sprechen. Doch oft klingt mittlerweile auch Ernüchterung durch. „Gut, dass wir anfangs nicht wussten, wie viel Arbeit auf uns zukommt“, sagt Ann-Kathrin Seidel, „sonst hätten wir vielleicht nicht durchgehalten.“

Immerhin könnten bundesweit andere Projekte von den Erfahrungen der Ohe-Höfe profitieren, prophezeit Karsten Klaus, Geschäftsführer von hanova. Das Wohnungsunternehmen errichtet hier in zwei Ankergebäuden insgesamt 38 Wohnungen. Eine „große Lernkurve“ sei bis zur Grundsteinlegung nötig gewesen, sagt Klaus. „Das bisschen Bauen kriegen wir jetzt aber auch noch gemeinsam hin.“

Interview mit Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette

„Ein Meilenstein für Hannover“ Frau Tegtmeyer-Dette, warum hat es bis zur Grundsteinlegung der Ohe-Höfe so lange gedauert? Hier haben sich ganz unterschiedliche Menschen mit Visionen zu Baugruppen zusammengeschlossen. Jede von diesen bringt sich mit viel Herzblut in das Projekt ein. Dazu gehört dann auch, dass Verhandlungen nicht immer einfach und krisenfrei laufen. Außerdem sind die Ohe-Höfe ein Pionierprojekt: Nie zuvor haben in Hannover so viele Baugruppen so eng zusammengearbeitet. Für viele Abläufe gibt es noch keine Blaupause. Ist ein solches Quartier nicht eher etwas für Minderheiten? Immerhin hatten wir viel mehr Bewerbungen von Baugruppen, als wir berücksichtigen konnten. Hier entsteht schon so etwas wie ein gallisches Dorf, in dem der Gemeinschaftsgedanke im Mittelpunkt steht. Das ist für viele Menschen attraktiv. Dann werden die Ohe-Höfe nicht das einzige Gemeinschaftsquartier in Hannover bleiben? Die Ohe-Höfe sind ein Meilenstein für Hannover. Der Weg, den die Beteiligten gegangen sind, war verdammt lang, und die letzten Schritte sind noch lange nicht getan. Doch am Ende wird die Mühe sich gelohnt haben. Und andere werden diesem Beispiel folgen. Interview: Simon Benne

Von Simon Benne