Hannover

Für die Bauherren der Ohe-Höfe war es ein langwieriger Prozess. Für die Mieter des Ankerinvestors Hanova ging es indes am Ende überraschend schnell. „Damit hatten wir dann doch nicht gerechnet“, sagt Irmgard Wandt.

Die 69-jährige Rollstuhlfahrerin und ihr 65-jähriger Lebensgefährte Hans-Peter Stavenhagen haben die schönste und größte Wohnung des Hanova-Komplexes gemietet. 140 Quadratmeter in der siebten Etage, inklusive 30 Quadratmeter großer Terrasse mit weitem Blick auf die anderen Gebäude der Höfe, auf die Ihme, das Capitol und das Ihmezentrum. Im April hatten sie die Zusage bekommen, am Freitag war die symbolische Schlüsselübergabe.

Fast sieben Jahre hat es gedauert, bis aus ersten Planungen für die Ohe-Höfe Realität geworden ist. Hanova ist unter den Bauherren – dem in Hannover einzigartigen Zusammenschluss von sechs Baugemeinschaften – der einzige Profi. Alle anderen sind private Initiativen, denen es um ein etwas anderes Wohnen geht, geprägt von sozialer Begegnung und Miteinander. Darunter sind Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder deren Eltern ebenso wie Ältere, die sich von mehr Gemeinschaft im Wohnumfeld Erleichterungen versprechen.

Gebäude stehen auf 340 Pfählen

Hanova versteht sich als Anker des Projekts nicht nur, weil ihr größtes Gebäude direkt an der Gustav-Bratke-Allee das gesamte Ensemble gleichsam am Ihmeufer verankert, sondern weil die Gesellschaft mit ihrem Know-how einen wesentlichen Beitrag zur Koordinierung habe leisten können, wie Geschäftsführer Karsten Klaus betont. So viele unterschiedliche Bauherren unter einen Hut zu bekommen ist nicht einfach. Insbesondere die Vertragsverhandlungen, etwa über die Eigentumsrechte an der Tiefgarage, hätten den Planungsprozess in die Länge gezogen. Hinzu kamen bautechnische Herausforderungen wie der modrige Untergrund in Ihmenähe. „Alle Gebäude mussten auf Pfählen errichtet werden, insgesamt 340“, erklärt Klaus.

Gerungen werden musste aber auch mit der Stadt. So hatte die Verwaltung ursprünglich zwei Tiefgaragen für den Komplex verlangt. „Die zweite konnten wir wegverhandeln“, sagt Klaus. „Die meisten hier sind eher mit dem Fahrrad unterwegs.“ So wurde also nur eine Tiefgarage mit 16 Stellplätzen gebaut. Und einen davon konnte sich Irmgard Wandt sichern, damit sie mit ihrem Rolli direkt vom Wagen in den Fahrstuhl nach oben kommt.

Inklusion wird in den Ohe-Höfen gelebt

Die Wohnung ist barrierefrei. „Wir waren zwei Jahre lang auf der Suche“, erzählt die Rentnerin, die noch mit ihrem Partner in Magdeburg wohnt. Doch 40 Jahre lebte sie in Hannover, nun wollte sie zurück. „Wir sind dann auf das Projekt Ohe-Höfe aufmerksam gemacht worden, das hat uns nicht mehr losgelassen. Hier wird der Inklusionsgedanke wirklich gelebt.“

Die Vier-Zimmer-Wohnung ist luftig und offen gestaltet. Viele Bereiche sind nicht durch Türen abgetrennt, die offene Küche schließt direkt an das verwinkelte, von zwei Säulen durchteilte Wohnzimmer an. Die Fensterbänke liegen tief. „So kann ich auch im Rollstuhl sitzend die Welt beobachten“, sagt Wandt.

Die meisten Wohnungen in den Ohe-Höfen seien bezogen, so Klaus. Und auch bei Hanova steht der Fahrstuhl wegen einziehender Mieter kaum still. In der gesamten Siedlung sind 112 Miet- und Eigentumswohnungen entstanden. Die Qualität ist hoch, die Preise ebenfalls. Zwischen zehn und etwa 13 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete verlangt Hanova für ihre 38 Wohnungen. 15 Millionen Euro hat die Gesellschaft investiert. „Wir sind aber voll im Plan geblieben“, betont Klaus, „da wir die Leistungen schon ganz am Anfang vergeben haben, vor der Preisexplosion.“ Bei den privaten Initiatoren sieht das anders aus. Die Gesamtkosten des Projekts seien auf etwa 40 Millionen Euro gestiegen, so der Hanova-Chef.

Von Andreas Krasselt