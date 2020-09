Hannover

Ein neunjähriger Schüler muss eine Privatschule in der Region Hannover verlassen, obwohl ihm ein Arzt per Attest bescheinigt hatte, dass er aus medizinischen Gründen keine Maske tragen darf. Auch das kurzzeitige Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sei dem Jungen nicht zuzumuten, hatte der Mediziner geschrieben. Der Viertklässler sei an drei von vier Schultagen des Schulgeländes verwiesen worden, berichtet seine Mutter. Sie selbst sei zu diversen Gesprächen einbestellt worden. Die Schulleitung habe das Attest angezweifelt. „Das ist eine Verletzung Schutzbefohlener im höchsten Maße“, sagt die Mutter.

Land: Normalerweise akzeptieren Schulen ärztliche Atteste

Im vergangenen Schuljahr war der Junge seit dem Corona-Lockdown im Homeschooling unterrichtet worden. Auch im Alltag trage der Junge wegen seiner Vorerkrankung niemals Maske, sagt die Mutter. Obwohl ihr Sohn seit der ersten Klasse die Privatschule besuche und zuvor dort schon im dazugehörigen Kindergarten gewesen sei, habe sie einen Auflösungsvertrag zugeschickt bekommen. In dem Anschreiben habe lapidar gestanden, sie habe gegen die Schulregeln verstoßen. Die Schule wollte sich auf Anfrage nicht näher zu dem Fall äußern und verweist auf den Datenschutz. Grundsätzlich hätten die Eltern eine Mitwirkungs- und Informationspflicht, die sie erfüllen müssten, heißt es.

Das Kultusministerium teilte mit, dass ärztliche Atteste in der Regel von Schulen anerkannt würden. Der Neunjährige besucht inzwischen eine öffentliche Grundschule und muss keine Maske tragen – dort wurde sein Attest ohne Probleme akzeptiert.

