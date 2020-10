Hannover

Unter dem Motto „Ohne Moos nichts los – Gut leben im Alter“ hatten die Evangelische Landeskirche, die Evangelische Erwachsenenbildung und das Haus kirchliche Dienste den ehemaligen Vizekanzler und Bundesminister eingeladen. Zum Tag der älteren Generation sprach der 80-jährige Sozialdemokrat Franz Müntefering, der heute Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) ist, in der Marktkirche über Altersarmut und was sich dagegen tun lässt. Auf seinen Vortrag folgte ein Gespräch mit der Journalistin Elisa Rheinheimer-Chabbi.

„Mit zu geringen Löhnen kann ein Sozialstaat nicht funktionieren“

„Um auch im Alter gut leben zu können, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein“, sagte Müntefering. „Erstens muss ausreichend viel Geld im großen Topf des Staates sein, und zweitens muss es gerecht verteilt werden.“ Besonders Frauen seien von Altersarmut betroffen, weil sie generell weniger verdienten, führte er aus. „Wenn man die Löhne erhöht, gibt es zunächst ein Geschrei, dann fallen Arbeitsplätze weg – aber mit zu geringen Löhnen kann ein Sozialstaat, so wie er bei uns gebaut ist, nicht funktionieren“, betonte Müntefering. „Die Löhne müssen dem entsprechen, was wir als Gesellschaft heute und morgen brauchen“. In zehn bis 15 Jahren werde es anderthalbmal so viele Rentner geben wie Schulabgänger.

Der Sozialdemokrat sprach sich für ein Rentensplitting für alleinerziehende Eltern aus. Zudem schlug er vor, dass Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, für diese Arbeit entsprechend entlohnt werden. Außerdem sei es etwa für Pflegeberufe wichtig, dass sie Gewerkschaften bilden, um bundesweit einheitliche Tarifverträge auszuhandeln.

Grundsicherung wird zu wenig in Anspruch genommen

„Wir haben die Grundsicherung angehoben“, sagte der BAGSO-Vorsitzende. Doch nur ein Drittel der Berechtigten nehme diese Möglichkeit wahr. Es sei wichtig, die Scham der Betroffenen abzubauen, die Hilfe auch tatsächlich anzunehmen. Die Grundrente sei aber nur ein Mosaikstein. Es müsse geprüft werden, ob die lohnbezogene Dimension der Altersbezüge weiterhin sinnvoll sei. „Ich glaube nicht, dass man das gesamte Rentensystem auf den Kopf stellen sollte“, sagt Müntefering. Mit anderen europäischen Ländern wie den Niederlanden könne Deutschland sich gut vergleichen. „Wir müssen darauf achten, dass alle wirtschaftsfähig sind, dann haben wir auch Moos.“

Von Lisa Eimermacher