Hannover

Ihr „Originaldirndl“ hat Halli Wandel speziell aus München bestellt. Kniebedeckend muss das Trachtenkleid sein, sonst sei es kein Dirndl, beteuert die junge Frau. Und auch sonst kennt die 42-Jährige sich mit bayrischem Brauchtum bestens aus. Das zeigt sich Sonnabend schnell beim Dirndl-Wettbewerb in der Festhalle Marris auf Hannovers Oktoberfest.

Maßkrugstemmen, Lütje-Lage-Trinken, Jodeln – den sieben Kandidatinnen bleibt nicht viel erspart, was irgendwie mit dem Oktoberfest in Verbindung bringen lässt, und sei es das in Hannover. Radio Hannover veranstaltet den Fun-Wettbewerb seit einigen Jahren. Dieses Mal kommt jedoch nur eine überschaubare Zahl an Besuchern. Moderatorin Denise Knoche-Haarstrick plaudert tapfer gegen die halb leere Festhalle an.

Jodeln und Schuhplattlern

Dabei haben die Kandidatinnen selbst durchaus ihren Spaß. Halli Wandel schlüpft vor dem Schuhplattlern schnell aus ihren Pumps, schlägt sich beim Tanzen auf Schenkel und Fußsohlen. Die Konkurrentinnen versuchen, es ihr nachzutun. Auch beim Jodeln liegt sie vorn, klingt wie ein geborenes Kind der Alpen. Doch um Perfektion geht es bei dem Wettbewerb eher sehr am Rande. Wie Wandel machen alle Frauen voller guter Laune mit.

„Das Oktoberfest ist ein Ausnahmezustand. Im Zelt spricht jeder mit jedem ganz unkompliziert“, schwärmt Paula Cohrs (20), die schließlich auf den zweiten Platz kommt. Halli Wandel, bereits Titelträgerin des Vorjahres, wird „Miss Dirndl Hannover 2019“, den dritten Platz macht Mandy Schiffner.

Sieben Dirndl im Schrank

Halli Wandel, der ihr Kleid wie angegossen passt, trägt tatsächlich gerne Dirndl. Sieben verschiedene Modelle hängen in ihrem Schrank, erzählt sie. „Ein Dirndl zeigt natürlich Weiblichkeit. Es macht eine tolle Figur, das kann jede Frau tragen.“

Festzelt-Chefin Ulrike Marris (46) hätte eigentlich auch selbst beim Wettbewerb antreten können: Ihr Dirndl im Leopardenprint gibt es garantiert nicht zu kaufen, selbst nicht im Fachgeschäft. „Meine Tante näht mir immer etwas fürs Oktoberfest.“

Von Bärbel Hilbig