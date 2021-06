Hannover

Endlich wieder Live-Shows und Konzerte! Dem Neustart nach der Corona-Zwangspause fiebern Künstler wie Publikum gleichermaßen entgegen. Kein Wunder also, dass die rund 950 Zuschauer in der nicht ganz ausverkauften Gilde Parkbühne Oliver und Amira Pocher mit tosendem Applaus empfingen. Das Paar nahm dort am Donnerstagabend live eine Folge ihres Podcasts „Die Pochers hier!“ auf. 

Der Einlass war nur mit einem negativen Corona-Test und FFP2-Maske gestattet – und dauerte deswegen länger als geplant. Mit leichter Verspätung betraten Oliver und Amira Pocher daher die Bühne. „Wir haben extra die Kassenmitarbeiter von Zoomania engagiert“, witzelte Oliver Pocher und erntete sofort den ersten Lacher. Doch erst am Ende des Abends sollte die Stimmung wieder so hochkochen wie beim Opening.

Zu „Don’t Stop Believing“ von Journey, live gespielt von der hannoverschen Vorband Deep Passion, betraten Oliver und Amira Pocher singend und tanzend die Bühne. Auch später folgten noch musikalische Einlagen. Quelle: Samantha Franson

Die Corona-Impfung als Umfragethema

Es überraschte nicht, dass die Pochers das Allgegenwärtige, die Corona-Pandemie, als Einstieg ins Gespräch nutzten. „Wer ist geimpft, wer lässt sich nicht impfen?“, fragte der Comedian das Publikum, um dann über die Nebenwirkungen nach seiner eigenen Impfung zu jammern. Den andauernden Nieselregen, der bis zum Ende des Abends nicht aufhörte, bezeichnete der 43-Jährige ironisch als „Aerosole, die vom Himmel kommen“.

Schnell wurde das Gespräch zu einem belanglosen Geplänkel: Die Themen Zuckerdiäten, geschlossene Fitnessstudios und seine kürzlich abgesetzte gemeinsame TV-Show auf RTL hakte das Paar in kurzer Folge ab.

Der gebürtige Hannoveraner ergriff danach jede Gelegenheit, sich in seiner selbst gewählten Paradedisziplin zu zeigen und lästerte über Michael Wendler, Frauen und insbesondere Influencerinnen. Daniela Katzenberger, Senna Gammour, Kandidatinnen von Germany’s Next Topmodel – sie alle bekamen ihr Fett weg. Das gefiel zwar dem Publikum, grenzte aber im Grunde schlicht an Beleidigung.

Eigentlich passen 5000 Zuschauer in die Gilde Parkbühne, wegen der noch geltenden Corona-Auflagen waren nur 1000 Personen erlaubt. Quelle: Samantha Franson

Amira Pocher versucht ihren Mann zu bremsen

Oliver Pocher hatte dabei zwar fast durchgängig den meisten Redeanteil, aber auch seine 28-jährige Frau bewertete liebend gerne das Aussehen und die Sprechweise der Fernsehbekanntheiten. Nur manchmal schien es selbst ihr zu weit zu gehen. Mit „Das ist Slutshaming!“ und „Das ist Mobbing!“ wies sie ihren Mann zurecht. Doch Oliver Pocher ließ nicht locker und lästerte im Laufe des Abends immer wieder über die Influencer ab – obwohl seine Frau selbst eine von ihnen ist.

Ein wirkliches Gespräch kam zwischen den beiden dabei nicht zustande. Themen liefen ins Leere, weil der jeweils andere nicht auf sie einging. Das führte zu einem geradezu kuriosen Moment, als Amira Pocher plötzlich ohne jeglichen Zusammenhang zum vorher Gesagten berichtete, dass sie stark an Haarausfall leiden würde.

Small-Talk mit Special Guests aus Let’s Dance

Vielleicht hatten die beiden Pochers auch deshalb zwei Gäste zur Show eingeladen. Die ehemaligen Let’s-Dance-Profitänzer Oana Nechiti und Erich Klann produzieren selbst gemeinsam einen Pärchen-Podcast. Gemeinsam plauderten die vier eine halbe Stunde lang über Let’s Dance. Nur eingefleischte Fans der Tanzshow dürften dabei gedanklich nicht abgeschweift sein.

Deutlich mehr Stimmung und Energie entstand zu später Stunde, als man es fast gar nicht mehr erwartet hätte. Oliver Pocher spielte seine Stärke, spontan mit einzelnen Zuschauern zu interagieren, gekonnt aus. Dabei zeigte er sich plötzlich von einer ganz anderen Seite und lud einen Fan, der Geburtstag hatte, ganz nach vorne in die erste Reihe ein. Selbst den Stuhl trug er der Frau, die sehr gerührt schien, bis vor die Bühne.

Spontan ließen sich die zwei Paare dann zu einer ungeplanten Tanzeinlage hinreißen. Kurzerhand wurde die Vorband, Lokalmatador Deep Passion, erneut auf die Bühne geordert. Pocher gab sich selbstironisch als Boyband-Mitglied, sang und tanzte einen Discofox.

Die eigentlich geplante Live-Übertragung auf Instragram konnten die Pochers danach aus Zeitgründen allerdings nicht mehr durchziehen. Die Fans feierten die beiden trotzdem.

Von Inga Schönfeldt