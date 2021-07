Hannover

“Oh, wie ist das schön“. Olli Schulz strahlt, als er auf der Parkbühne steht – man merkt ihm an, wie sehr er es in der Coronazeit vermisst hat, Konzerte zu geben. Und seinen rund 1000 Fans, die an diesem Sonntagabend zur ausverkauften Parkbühne gekommen sind, ging es wohl ähnlich – auf die Frage des Entertainers, für wen das denn das erste Konzert in diesem Jahr sei, gehen doch erstaunlich viele Hände hoch. „Vielen Dank, dass ich der Auserwählte bin“, bedankt sich Schulz gerührt.

Oder ist es doch nur ein Spruch? Der Hamburger ist schließlich nie darum verlegen, er kann sabbeln, wie man im Norden sagt. Als er schon längst Musiker und Songwriter war, war sich Schulz nicht zu schade, seine ersten Schritte in Richtung Prominenz als Sidekick für die Pro-7-Kasperköppe Joko und Klaas zu machen, als Sprücheklopfer, der auch vor ekligem und prolligem Humor nicht zurückschreckt. Und mit ein bisschen Pech hätte Schulz auch als Musiker genau dort stehen bleiben können, als eine Art Peter Neururer der Indie-Musik.

Einer, der immer das Wiederaufstehen feiert: Olli Schulz bei Back on Stage in Hannover. Quelle: Franson

Olli Schulz: Songs über die Brüche des Lebens

Doch Schulz ist mehr und das Flapsige ist bei ihm nie Selbstzweck und Ziel, sondern immer nur die erst Stufe des Kennenlernens. In seiner Musik zeigt der 1,96-Schlacks sich als trauriger Clown, für den im Triumph immer schon das Scheitern steckt. Einer, der die unweigerlichen Brüche des Lebens fürchtet, aber auch feiert und für den in jedem Scheitern auch wieder das Aufstehen, sich schütteln und weitermachen steckt. Und irgendwann auch der nächste Triumph. Und Schulz kann das alles eben auch sehr lustig erzählen.

Gute Laune beim Publikum: Die Zuschauer feiern Olli Schulz’ Auftritt auf der Parkbühne. Quelle: Samantha Franson

So wie „Ich dachte, du bist es“ als Song über eine faszinierende Tresenzufallsbekanntschaft, die kaum in sein Leben getreten, aus diesem auch schon wieder verschwindet und nur Raum für Fantasie hinterlässt. Oder das melancholische „Wenn es gut ist“ als Mahnung, sich nicht zu viele Gedanken zu machen – denn wenn es gut ist, wirst du das schon merken. Und wenn nicht, dann auch.

Oder das treibende „Und dann schlägt dein Herz“, erneut über einen Menschen, der zu lange in einer Kneipe hängen geblieben ist und nun den Weg zurück ins Leben sucht.

Zwei Stunden dauert das Wiedersehen zwischen Schulz und seinen Fans in Hannover, dann ist Schluss. Aber die meisten können nicht erwarten, dass er wiederkommt – mit mehr Anekdoten, Sprüchen und Songs.

Von Heiko Randermann