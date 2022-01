Hannover

Nach den Feiertagen füllen sich die Arztpraxen langsam wieder – auch mit Corona-Infizierten. Immer mehr von diesen Patienten weisen mittlerweile die Omikron-Variante auf. „Es ist schwierig, genaue Zahlen zu sagen, da die Varianten in den Laboren und nicht in den Praxen sequenziert werden“, sagt Tim Fischer, Sprecher des Niedersächsischen Hausärzteverbandes. Die Lage sei derzeit noch absolut beherrschbar, „allerdings wird einiges an Impfdurchbrüchen registriert“. Entscheidend – für Patienten, Ärzte und Klinikpersonal – sei aber die Schwere der Verläufe.

Hausärzteverband: „Boostern schützt vor schwerem Verlauf“

„Das Problem dabei sind nach wie vor die Ungeimpften“, sagt Fischer. In dieser Gruppe würden weiter schwere Verläufe verzeichnet, die auch im Krankenhaus behandelt werden müssten. „Die Impfdurchbrüche nehmen zwar zu, aber meist ist ein leichter Verlauf zu beobachten. Das Boostern schützt vor schweren Verläufen, das merkt man in den Praxen.“

Landesgesundheitsamt verzeichnet starken Omikron-Anstieg

Das Landesgesundheitsamt (NLGA) verzeichnete zum Jahresende (30.12.2021) einen Anstieg der Omikron-Variante auf 27,9 Prozent der untersuchten Fälle. „Das wird jetzt weiter rasant steigen“, so NLGA-Sprecher Mike Wonsikiewicz. Das Landesgesundheitsamt hatte am vergangenen Dienstag (28.12.) noch von insgesamt 466 Fällen in Niedersachsen gesprochen, bei denen eine Infektion mit der Variante nachgewiesen worden sei – das entsprach 23,5 Prozent aller untersuchten Proben. Vor zwei Wochen waren es noch 8,2 Prozent, vor drei Wochen lediglich 2 Prozent.

RKI gewichtet Fälle anders

Das NLGA zählt dabei aber anders als das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin. Es wertet zum einen die Fälle, bei denen das Genom des Virus sicher analysiert wurde (Sequenzierung), zählt aber auch jene dazu, in denen Omikron mittels eines besonderen PCR-Tests (Target-PCR) gefunden wurde. Während das Landesgesundheitsamt diese Methode als nahezu eindeutig ansieht, wertet das RKI die Ergebnisse aus der Target-PCR nur als Verdachtsfälle.

Gesundheitsamt der Region Hannover lässt möglichst alle PCR-Tests auf Variante untersuchen

Das Gesundheitsamt der Region Hannover lässt nach Möglichkeit alle PCR-Tests auf Omikron untersuchen, so Sprecher Christoph Borschel. Das setze allerdings entsprechende Laborkapazitäten voraus und nehme Zeit in Anspruch. „Das neuartige Verfahren der sogenannten Target-PCR ist der Sequenzierung vorgeschaltet. Es ist ebenfalls sehr genau und wird auch vom Landesgesundheitsamt als Bestätigung von Omikron betrachtet.“

Derzeit gehe die Region Hannover auf dieser Grundlage von rund 250 Omikron-Fällen im Regionsgebiet aus, so Borschel unter Bezug auf Zahlen vom 30. Dezember. Gleichzeitig sei damit zu rechnen, dass Omikron wie in ganz Deutschland auch in der Region Hannover in Kürze die dominierende Corona-Variante sein wird. „Das wichtigste Mittel, die Pandemie zu bekämpfen, ist weiterhin die Impfung. Ich kann daher nur erneut an alle appellieren, sich impfen zu lassen und sich die Booster-Impfung abzuholen. Die Wartezeiten in unseren Impfzentren sind aktuell kurz“, betont Regionspräsident Steffen Krach (SPD).

Delta-Variante in zwei Wochen verdrängt

Die Omikron-Variante betrifft zurzeit besonders die 20- bis 30-Jährigen. Gesundheitsexperten erwarten, dass sich das Virus von dieser Altersgruppe aus verbreiten wird. Die Fallzahl der Omikron-Variante wird demnach täglich weiter zunehmen und aller Voraussicht nach die bisher vorherrschende Delta-Variante komplett verdrängen – und zwar in ein bis zwei Wochen.

