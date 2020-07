Hannover

Die Stadtverwaltung funktioniert nach Einschätzung von Oberbürgermeister Onay auch in der coronabedingten Ausnahmesituation, aber die Mitarbeiter befänden sich nach wie vor im Krisenmodus. „Dies sollten die Bürger bei allen berechtigten Erwartungen an die Stadt berücksichtigen“, sagte der Rathauschef am Dienstag, als er eine Bilanz zum bisherigen Verlauf der Pandemie und ihren Auswirkungen in der Landeshauptstadt zog.

Städtische Dienststellen

„Die Stadtverwaltung hat hier wegen der Hygieneauflagen insbesondere in Abteilungen mit Publikumsverkehr einen schweren Stand“, sagte Onay. Als Beispiele nannte er Bürgerämter, die Elterngeld- und die Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle, wo es einen Bearbeitungsstau gebe. Andererseits bearbeite die Zulassungsstelle mittlerweile mehr Anträge als vor Beginn der Pandemie, die Bauverwaltung habe im ersten Quartal mehr Genehmigungen auf den Weg gebracht als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für die überlastete Elterngeldstelle hat die Stadt acht zusätzliche Mitarbeiter eingestellt.

Schulen

Der Neustart sei eine große Herausforderung gewesen, insbesondere, was die Bereitstellung von Hygienemitteln angeht. „Die Schulen sind aber für das neue Schuljahr gewappnet“, erklärte Onay. Auch mit dem digitalen Unterricht gehe es voran. Allen Standorten stehe die Onlineplattform schulen-hannover.de zur Verfügung. Nach den Sommerferien will die Stadt ihre Schulen mit 7500 i-Pads ausstatten.

Soziales

Die Stadt hat nach Angaben von Onay viele Initiativen und Angebote aufgelegt; Beispiele seien etwa Essensausgaben, die Notunterkunft für Obdachlose in der Jugendherberge und die Einrichtung von Besucherzimmern in fünf Alten- und Pflegeheimen. Im Herbst will die Verwaltung ein Konzept vorlegen, wie die Lage der Wohnungslosen verbessert werden kann. Außerdem plant sie ein datenbasiertes soziales Krisenmonitoring, um Notlagen frühzeitig zu erkennen und gegensteuern zu können.

Wirtschaft

„Mit unseren Hilfspaketen haben wir eine besondere Rolle gespielt“, sagt Onay. Sowohl der 10-Millionen-Euro-Topf für die Wirtschaft als auch derjenige mit 3 Millionen Euro für Sportvereine, Marktbeschicker, Veranstalter, Außengastronomie und Kulturschaffende seien deutlich überzeichnet. Dies habe man aber auch nicht anders erwartet.

Finanzen

Die Stadt rechnet durch gestiegene Ausgaben und entgangene Einnahmen etwa aus der Gewerbesteuer mit einem Defizit von bis zu 400 Millionen Euro. „Wir werden jetzt vieles auf den Prüfstand stellen, aber nicht gegen die Krise ansparen“, kündigte Onay an. Der Oberbürgermeister begrüßte die angekündigten Hilfen durch den Bund in Form eines Lastenausgleichs. „Zu gegebener Zeit muss man aber bewerten, ob das ausreicht.“

Ins Neue Rathaus dürfen wieder Besucher Am Dienstag um 11 Uhr hat Oberbürgermeister Belit Onay Hannovers Neues Rathaus am Trammplatz wieder für Besucher geöffnet. „Es ist ein Signal, das für Optimismus Anlass gibt“, sagte er. Der repräsentative Verwaltungsbau war seit Mitte März für die Öffentlichkeit geschlossen. Geöffnet ist nun an allen sieben Wochentagen von 10 bis 18 Uhr. Es gelten allerdings umfangreiche Einschränkungen. Maximal 20 Besucher dürfen sich gleichzeitig im Gebäude aufhalten – entweder einzeln oder in Kleingruppen bis zu zehn Personen. Der Zutritt gilt nur für die Zentralhalle mit den Stadtmodellen. Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten, ein Mund-Nasen-Schutz wird empfohlen. Noch nicht möglich sind die Auffahrt zur Kuppel im Bogenaufzug und Fotoshootings etwa bei Hochzeiten. Die Tourismus-Information bleibt vorerst geschlossen.

