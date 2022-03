Hannover

Livemusik in Hannovers Neuem Rathaus hat Seltenheitswert. Nur Schützen und Karnevalisten kommen traditionell einmal im Jahr mit Tschingderassabum! zum Gastspiel vorbei (wenn Corona es zulässt). Jetzt aber hat Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) die Marmortreppe in der großen Halle für einen besonderen Anlass zur Bühne gemacht. Die ukrainische Sängerin Viktoria Leléka und die hannoversche Band Hagelslag sowie weitere Gastmusikerinnen haben dort zwei Songs live gespielt und das Ganze aufwendig im Video festgehalten. Jetzt ist das erste davon erschienen. Der Song heißt „Sonce U Serci“ – Sonne im Herzen.

„Sonce U Serci“ – das Video aus dem Neuen Rathaus

„Sonne im Herzen“ – das Lied mit diesem Titel ist natürlich für sich ein Statement in diesen Tagen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Viktoria Leléka ist zum Gesangsstudium nach Dresden gekommen (und bereits vielfach mit Jazzpreisen ausgezeichnet), lebt jetzt in Berlin, doch sie stammt aus der Stadt Perschotravensk, Kohlerevier, westlicher Donbas, wo jetzt Leben und Land mit Raketen und Panzern angegriffen werden. „Das Stück spricht für sich. Ich wünsche mir einfach Frieden auf der Welt und eine Entwicklung dahin, dass man mit friedlich und mit Respekt vor Menschen und Kulturen miteinander umgeht“, sagt die Sängerin, deren Familienstammbaum sich ins Russische, Ukrainische und Deutsche verzweigt.

Vikotira Leléka lebt inzwischen in Berlin, sie stammt aus der umkämpften Donbas-Region in der Ukraine. Quelle: Volker Wiedersheim

Jazz-Kammerorchester nutzt die schwierige Akustik der Halle für Erhabenheit

Die Idee für die gemeinsame Performance mit der Gastsängerin und den Mut, dafür im Rathaus anzuklopfen, hatten die umtriebigen Musiker der hannoverschen Band Hagelslag – eine Art All-Star-Kollektiv der hannoverschen Musik. Anthony Williams, der inzwischen in Leipzig zum Jazz-Master-Studium gezogen ist, hat das Arrangement geschrieben und setzt dabei auf Bläser, reichlich Streicher (mit seiner aus der Ukraine stammenden Frau und Violinistin Dana Williams) und der Vibraphonistin Masha Kashyna, die zuletzt schon bei der Friedensdemo in der Ruine der Aegidienkirche für den musikalischen Rahmen sorgte. Williams achtete ebenfalls auf ein behutsames Rhythmusarrangement mit Schlagzeuger John Winston Berta und Perkussionist Horiat Hosein. Die Akustik in der Rathaushalle ist wegen ihrer monumentalen Nachhallzeiten eine Herausforderung – hier ist sie geschickt eingesetzt, um dem Klang zusätzlich Größe und Erhabenheit zu geben.

Oberbürgermeister Belit Onay hat die Musikerinnen und Musiker ins Neue Rathaus eingeladen und kommt bei den Dreharbeiten mit ihnen ins Gespräch. Quelle: Volker Wiedersheim

Videoschnitt in langen Nachtsitzungen

Das fantastische Video wiederum haben Kontrabassist Valentin und sein Bruder Till Kollenda mit erprobten Helfern realisiert und in langen Nachtsitzungen geschnitten. Nun lässt es das Rathaus in bestem Licht erscheinen – im buchstäblichen, wie im übertragenen Sinne. „Ich bin sehr dankbar für das Engagement dieser jungen und kreativen Menschen. Es ist toll, dass sie sich einbringen und uns allen dabei helfen, mithilfe der Musik die furchtbaren Konsequenzen dieses Krieges greifbarer zu machen“, sagte Onay, der sich Zeit nahm und bei den Vorbereitungen zum Videodreh mit den Musikerinnen und Musikern ins Gespräch kam.

Das Ganze dient nun außerdem einem guten Zweck. Alle, denen das Video gefällt, sind ermuntert mit einer Spende zu helfen, die Folgen des Krieges, von Flucht und Verlust zu mildern. Die Musikerinnen und Musiker ermuntern zu Spenden des Vereins MitOst e.V. (im Internet hier zu finden).