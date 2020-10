Hannover

Nach tagelangen Protesten gegen die Zwangsschließung durch die Stadt darf Onkel Ollis Kiosk in der Nordstadt doch wieder öffnen – allerdings mit Einschränkungen. Am Freitag habe das Bauamt die Nutzungsuntersagung teilweise außer Vollzug gesetzt, erklärte ein Sprecher auf Anfrage der HAZ. Bedingung ist, dass Inhaber Marc-Oliver Schrank den Verkauf von Getränken um spätestens 21.30 Uhr einstellt. Außerdem muss er dafür sorgen, dass seine Kunden Bier und Limonaden nicht mehr in und vor dem Kiosk trinken.

Damit findet eine kuriose Geschichte ein vorerst gütliches Ende. Mitte September hatte die Stadt den bei Liebhabern für seine breite Auswahl an besonderen Bieren und Limonaden geschätzten Kiosk untersagt. Begründet wurde das damit, dass Schrank keine baurechtliche Genehmigung für einen Kiosk habe. In dem Ladengeschäft an der Lutherkirche in der Nordstadt ist baurechtlich nur der Betrieb eines Papierwarenladens vorgesehen.

Fehler erst nach elf Jahren aufgefallen

Institution in der Nordstadt: Selbst Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat im Kommunalwahlkampf 2011 einen Zwischenstopp bei Onkel Olli im Kiosk eingelegt. Quelle: Insa Catherine Hagemann

Das war der Stadt allerdings erst gut elf Jahre nach Eröffnung aufgefallen, nachdem sich offenbar Anwohner über Lärm beschwert hatten. Bei einem Blick in die Bauakte war dann aufgefallen, dass Schrank versäumt hatte, beim Bauamt eine Nutzungsänderung zu beantragen – ein rein formaler Fehler. Er hatte lediglich beim Gewerbeamt ein Stehcafé angemeldet.

Die Nutzungsuntersagung hatte erhebliches Unverständnis über das harte Vorgehen der Bauverwaltung hervorgerufen, nachdem die HAZ über den Fall berichtet hatte. Es gab eine spontane Demonstration an der Lutherkirche, und Ratspolitiker machten den Kiosk zum Thema im Bauausschuss.

Stadt rechtfertigt sich

Spontaner Protest an der Lutherkirche gegen die Schließung. Quelle: Katrin Kutter

Am Freitag rechtfertigte die Stadt noch einmal ihr Handeln: „Grundsätzlich hat auch eine formelle Illegalität, also die Nutzung einer baulichen Anlage ohne erforderliche Baugenehmigung, im Regelfall stets zur Folge, dass die Nutzung untersagt wird und erst dann wieder aufgenommen werden darf, wenn eine Baugenehmigung erteilt wurde.“ Der Baupolitiker Felix Semper sieht das anders: „Warum es gleich das schärfste Schwert Nutzungsuntersagung sein musste, ist mir schleierhaft. Es gibt aber immer ein Ermessen.“ Auch Politiker der anderen Parteien hatten die Stadt dafür kritisiert.

Stadt und Inhaber Marc-Oliver Schrank haben sich nun auf einen Kompromiss geeinigt. Schrank hat den nötigen Antrag auf Nutzungsänderung gestellt. Der soll nun beschleunigt bearbeitet werden, was allerdings mehrere Wochen dauern kann. In der Zwischenzeit darf Schrank wieder aufmachen. Bedingung ist aber, dass sein Kiosk die Nachbarschaft nicht stärker beeinträchtigt als ein Papierwarenladen. Kurz gesagt: Es darf beim Bierverkauf nur rascheln, nicht klimpern.

Von Karl Doeleke