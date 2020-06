Online-Fernsehen in Linden-Nord - Bilanz in der Krise: Faust-TV kommt gut an

Mehr als 11.000 Aufrufe den Twitch-Kanal kann das Online-Fernsehen bei Faust bislang verbuchen. Die Macher in Hannover-Linden-Nord sind damit zufrieden – auch, weil die neu erworbenen Kompetenzen für die Zukunft sehr wertvoll sein können.