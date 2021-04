-Online Hörspaziergang zum Kirschblütenfest startet

Bult

Im Hiroshima-Hain auf der Bult findet das alljährliche Kirschblütenfest dieses Jahr pandemiebedingt in anderer Form statt. In Kooperation mit dem Unternehmen Tonspur-Stadtlandschaft hat das Kulturbüro der Stadt Hannover das Kirschblütenfest zum Hören organisiert. An den insgesamt zehn Stationen des Hörspaziergangs begegnen die Besucherinnen und Besucher den Menschen, die Hannovers Kirschblütenfest seit vielen Jahren organisieren und betreuen. Darunter sind unter anderem Mitglieder des Hiroshima Bündnisses, der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Hannover-Chadokai, der Kinderchor Südstadtschule und Teemeisterin und Kulturbotschafterin Hiroyo Nakamoto aus Hiroshima.

Persönliche Geschichten zum Hain

Die Erzählerinnen und Erzähler geben persönliche Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Hiroshima-Hains und des Kirschblütenfests in Hannover. Dabei berichten sie über ihre Verbundenheit mit der japanischen Kultur und ihren Einsatz für den Frieden. Musikalisch untermalt wird der Hörspaziergang von Mikayo Watanabe mit dem japanischen Instrument Biwa und dem World Choir of Peace. An der ersten Station – einer Granitplatte aus Hiroshima, die sich etwa 200 Meter vom Einschlagsort der Atombombe befand – werden die Besucherinnen und Besucher von Oberbürgermeister Belit Onay begrüßt und bekommen eine Einführung in den Hörspaziergang. Oberbürgermeister Onay und Kazumi Matsui, Bürgermeister von Hiroshima, der an der letzten Station zu hören ist, stellen die Arbeit für atomare Abrüstung im Städtenetzwerk Mayers of Peace vor. „Niemals dürfen Atomwaffen wieder zum Einsatz kommen!“, sagt Onay.

An den Hörstationen im Hiroshima-Hain sollen sich bald rote Aufkleber mit QR-Codes befinden, die einfach mit dem Smartphone gescannt werden und die Besucherinnen und Besucher zu den Audios leiten. Zurzeit gibt es vor Ort allerdings noch keine sichtbaren Verweise auf den Hörspaziergang. Die Audios sind aber bereits online auf der Homepage von Tonspur Stadtlandschaft zu hören.

Kirschblütenfeste sind in Japan seit Jahrhunderten feste Tradition. Die blühenden Bäume läuten den Frühling ein - sie stehen für Vergänglichkeit und Aufbruch zugleich. Familien und Freunde treffen sich unter einem der zahlreichen Kirschbäume zum Hanami („Blüten betrachten“) und picknicken gemeinsam. Und das wird auch jährlich in Hannover seit mehr als 20 Jahren als Zeichen der Verbundenheit mit der japanischen Partnerstadt gefeiert. Dieses Jahr gelten dabei jedoch die aktuell gültigen Regeln zur Eindämmung des Coronavirus.

Ein Baum pro tausend Tote

Die Städtepartnerschaft Hannover Hiroshima besteht seit 1983 und die Gedenkstätte seit 1988. Das Kirschblütenfest zum Hören erinnert auf intime Weise an die verheerenden Folgen des Atombombenabwurfs auf Hiroshima am 6. August 1945. Der Zeitzeugenbericht eines Atombombenüberlebenden berührt, macht noch einmal den Schrecken des Ereignisses deutlich und begründet, warum atomare Abrüstung wichtig ist. Die 110 weißen Kirschbäume – wobei ein Baum symbolisch für tausend Soforttote des Atombombenabwurfs steht – sind ein sichtbares Zeichen der Städtepartnerschaft und ein Mahnmal gegen den Einsatz von Atombomben.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Kirschblütenfest zum Hören ist nicht der erste Hörspaziergang in Hannover. Im City-Ring gibt es bereits die aus acht Stationen bestehende Audiotour „Stadt Klang Wort“, die an wichtigen Orten, Denkmälern und Wirkstätten von Autorinnen und Autoren wie Hannah Arendt, Kurt Schwitters oder Fernando Aramburu durch die Innenstadt führt.

Von Lucas Kress