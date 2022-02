Hannover

Von einer „Click, Click, Next – Generation“ spricht Samsidin Aidira. Der Rapper hat den Künstlerverein „Linden Legendz e.V“ gegründet, der sich für Menschen mit Migrationshintergrund einsetzt und zu mehr Zusammenhalt aufruft. Er ist einer der Gäste, die zum zweiten Jahrestag des tödlichen Anschlages von Hanau in der Gedenkstätte Ahlem zu einem Gespräch über den Umgang mit Antisemitismus zusammenkommen. Am 19. Februar 2020 kamen bei einem rechtsextremen Terrorakt neun Hanauer Bürger mit Migrationshintergrund ums Leben.

Neben Samsidin Aidira sitzen Parimah, die eine Demonstration zur Erinnerung an die rassistisch motivierte Tat mitorganisiert hat, und Imam, der Mitglied des Demokratischen Gesellschaftszentrums der Kurdinnen und Kurden in Hannover ist. Beide stimmen Samsidin zu: Der Umgang mit Rassismus in Deutschland ist dringend verbesserungswürdig. Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet und kann auf Youtube angeschaut und kommentiert werden.

„Wir brauchen mehr Gedenkorte“

In dem von Andreas Mischok und Lukas Kluge moderierten Gespräch kritisieren die drei Politik, Behörden und ihre Mitmenschen. „Es passiert nichts von politischer Seite, bis Leute sterben müssen“, findet Parimah. Der Anschlag sei nicht überraschend gekommen, denn es habe schon oft genug vergleichbare rassistische Taten gegeben. Aufmerksamkeit komme trotzdem immer zu spät und halte nicht lang genug an.

Auch die Gesellschaft täte nicht genug: Aktionen wie „Black Lives Matter“ seien viel zu schnell wieder aus den Medien verschwunden, erklärt Samsidin. Es gebe nicht genug Menschen, die tatsächlich alles dafür tun würden, um für Gerechtigkeit und Toleranz zu sorgen. Damit Ausländerfeindlichkeit wirkungsvoll und langfristig bekämpft werden kann, müsse mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden. „Wir brauchen in Hannover viel mehr zentrale Gedenkorte“, fordert Parimah. Dann könnten Ereignisse wie in Hanau auch im Alltag präsent bleiben. Besonders wichtig sei auch die Aufarbeitung in Schulen, Kindergärten und anderen Institutionen. Vor allem während der Pandemie sei das zu kurz gekommen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir müssen selbst ran.“

Auf die Frage, ob sie konkrete Forderungen an die Politik haben, reagieren die Teilnehmenden eher benommen. Sie würden keine große Hoffnung sehen, dass sich, auch mit der neuen Regierung, viel bessern wird. „Zu denken, dass sich von dort aus etwas ändert, ist ein Trugschluss. Wir müssen selbst ran“, erklärt Imam.

Von Yuni Becker