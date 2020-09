Badenstedt

Die Stadt Hannover plant, wegen des feuchten Bodens auf dem Friedhof Badenstedt bald nur noch Urnenbestattungen zu erlauben und bestehende Gräber umzubetten. Doch betroffene Bürger laufen Sturm gegen dieses Vorhaben. Der Bürgerverein Badenstedt und Umgebung führt die Unterschriftenaktion zum Erhalt der Sargbestattungen daher nun auch als Onlinepetition fort.

Auf traditionellem Wege seien bereits 600 Unterschriften gesammelt worden, teilt der Verein mit. Die Unterzeichner können die Onlinepetition aber nicht noch zusätzlich nutzen. Insgesamt 3300 Unterschriften werden benötigt, um die geforderte Mindeststimmenzahl zu erreichen Die Petition richtet sich an Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

Besonders für die ältere Bevölkerung aus Badenstedt und Umgebung sei es nicht zumutbar, das Grab eines nahen Angehörigen in Ricklingen, Engesohde oder Lahe zu besuchen, schreibt der Bürgerverein in einer Pressemitteilung. Auch der Wunsch, mit einem Verstorbenen in einer gemeinsamen Grabstätte beigesetzt zu werden, sei nachvollziehbar.

Podiumsdiskussion geplant

Die vorgesehene Podiumsdiskussion zu dem Thema mit Vertretern der Stadt, den Parteien und Experten in einer Schule in Badenstedt sei weiterhin geplant, sagt Ralph-Henry Aschoff, Sprecher des Bürgervereins. Eine solche Veranstaltung mache jedoch nur Sinn, wenn der Bezirksrat noch nicht abschließend über das Thema entschieden habe.

In der vergangenen Bezirksratssitzung am 10. September hatten sowohl die SPD wie auch CDU und Linke Änderungsanträge zu dem Thema eingereicht. Einen politischen Beschluss gab es jedoch noch nicht, da die Anträge zur weiteren Beratung in die Fraktionen zurückgezogen wurden. Über die Zukunft der Bestattungen auf dem Badensteder Friedhof soll der Bezirksrat nun im November entscheiden.

Von Lisa Eimermacher