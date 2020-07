Open-Air-Kino: Das Seh-Fest trotzt Corona – Vorverkauf beginnt am Mittwoch

Hannover

Das Seh-Fest läuft. Trotz der Corona-Pandemie. Allerdings etwas anders als sonst, nur Ort und Idee sind gleich: Kino unter freiem Himmel auf der Gilde-Parkbühne –und damit ist nicht Paul McCartney (abgesagt) das größte hannoversche Open-air-Spektakel des Jahres, sondern eben das Seh-Fest. Am 3. August geht’s mit der deutschen Komödie „Nightlife“ los, zum Abschluss am 29. des gleichen Monats gibt’s den „König der Löwen“. Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch.

Von „Bohemian Rhapsody“ bis „Harriet“

Bei der Vorstellung am Dienstag im Gehry-Tower am Steintor konnte man den Beteiligten, allen voran Veranstalter René Schweimler, schon anmerken, dass es Nerven gekostet hat, diese Filmreihe auf die Beine zu stellen. Irgendwo zwischen „Euphorie und Niedergeschlagenheit“ sei die Gefühlslage der vergangenen Wochen gewesen. Aber nun ist angerichtet. Für ein Programm aus Blockbustern wie „Bohemian Rhapsody“ (5. August), „Joker“ (14. August) und „Aladdin“ (19. August) bis zu Programmkino wie „Harriet“ (24. August). Die Filme, die zuerst ausverkauft sind, sollen am 21. und 28. August noch einmal gezeigt werden.

500 Zuschauer, wo sonst Platz für 5000 Musikfans ist

500 Kinofreunde finden mit Abstand in und auf diversen, sorgsam platzierten und ausgemessenen Liegemuscheln, Sesseln, Sitzen und Bänken Platz, wo bisher Raum für 1200 Kinofans war. Es wird zwei Eingänge geben, beim Rein- und Rausgehen sind Masken zu tragen, ein Formular muss ausgefüllt werden – die mittlerweile üblichen Voraussetzungen. Es gibt keine Abendkasse, sondern nur Karten im Vorverkauf. Nummerierte Plätze werden nur für zwei vier oder acht Personen vergeben, wer also zu dritt ist, muss vier Plätze buchen und gegebenenfalls noch jemanden überreden, mitzukommen.

8 statt 6 Euro Eintritt

Der Eintritt beträgt statt 6 jetzt 8 Euro; 7 Euro war ohnehin angekündigt, ein „Corona-Euro“, wie Schweimler es formulierte, ist jetzt zusätzlich mit drin – und Ausdruck der nicht ganz einfachen Finanzierung des Festivals unter den gegebenen Bedingungen. Seit 2015 kommen konstant mehr als 25 000 Besucher pro Jahr, Tendenz steigend. Diesmal werden es bei 24 Veranstaltungen höchstens 12 000 sein. Hinzu kommen Extrakosten: „Wir haben rund 35 000 Euro Mehrkosten durch Corona-Auflagen“, sagt Schweimler. Anstatt den Eintrittspreis deutlich zu erhöhen („davon profitieren besonders die Filmverleiher“), hat er Sponsoren ins Boot geholt, nicht umsonst saßen bei der Präsentation Jürgen Wache (Volksbank), Susanna Zapreva (enercity) und Stefanie Schulz (Region Hannover) mit am Tisch, die neben anderen das Seh-Fest unterstützen. Hannover Concerts organisiert die einzelnen Veranstaltungen auf der hauseigenen Freiluftbühne.

Auch unter diesen Bedingungen hofft Schweimler auf entspannte Atmosphäre bei den Besuchern. Picknickkörbe dürfen wie immer mitgebracht werden, diesmal ist es sogar im Sinne der Schutzmaßnahmen. Gespielt wird wie immer auch bei Regen, nur „wenn die Welt untergeht“, wird kurzfristig abgesagt. Das gesamte Programm ist in Kürze nachzulesen auf www.seh-fest.de.

Von Uwe Janssen