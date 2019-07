Hannover

Es ist bereits das sechste NDR Klassik Open Air im Maschpark, auf dem Programm stehen diesmal zwei kurze italienische Opern: „Der Bajazzo“ und die „Cavalleria rusticana“ locken Hannovers Klassik-Fans ans Neue Rathaus.

Keine großen Regengebiete in Sicht: Das prognostizierte Wetterradar für Hannover um 19.35 Uhr. Quelle: Screenshot Wetter Online

Lust auf einen spontanen Ausflug in den Maschpark, musikalische Untermalung inklusive? Die Aufführung der beiden Opern beginnt am Sonnabend um 20.30 Uhr. Und zumindest laut Wettervorhersage stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass die Besucher rund ums Neue Rathaus die Musik – anders als am Donnerstag – ohne Regenschutz genießen können. Nur warme Bekleidung sollten sie unbedingt mitbringen.

Zur Galerie „Der Bajazzo“ und die „Cavalleria rusticana“: Hannovers Klassik-Highlight Am Rathaus fand am Donnerstag weniger Zuspruch als in den Jahren zuvor. Restlos gefüllt ist der Bereich vor der Bühne, aber rund um den See trotzen nur die wirklich wetterfesten Opernfans dem Regen. Insgesamt 8500 sind es nach Schätzungen der Veranstalter.

Während der Bereich vor der Bühne für 2000 Gäste mit gekauften Tickets praktisch restlos gefüllt war, trotzten am Donnerstag rund um den See nur die hartgesottenen Opern-Fans unter Planen, Capes und Regenschirmen dem Wetter – die Veranstalter schätzen, dass es 6500 waren.

Rückblick auf die erste Aufführung: „Bajazzo“ und „Cavalleria rusticana“ begeistern im Maschpark

Singing in the Rain: Szene aus „Cavalleria rusticana“ mit Veta Pilipenko während eines Schauers. Quelle: Arndt

Ja, es hat geregnet. Und ja: Es kamen weniger Besucher als in den vergangenen Jahren. Großartig war die Aufführung trotzdem – dank starker Sänger und der südlichen Kraft der Musik.Lesen Sie hier eine ausführliche Opernkritik von Stefan Arndt.

Darum geht es bei den Opern im Maschpark

Trügerisches Idyll: Alfio (links) beißt Turiddu in einer Illustration zu „Cavalleria rusticana“ von 1891 ins Ohr, um ihn zum Duell zu fordern. Dort wird er ihn töten Quelle: Archiv

„Der Bajazzo“ und „Cavalleria rusticana“ gehören zu den bekanntesten Opern. Doch wovon handeln die Stücke eigentlich, die in Hannover aufgeführt werden? Wir erzählen die Geschichten – und stellen fest: Es geht nicht um hohe Kunst, sondern um Sex & Crime.

Diese Opernstars singen im Maschpark

Sänger und Dirigentin vor der Open-Air-Bühne: Liudmyla Monastyrska (von links), Dirigentin Keri- Lynn Wilson, Marco Berti, Aleksandra Kurzak, Tichina Vaughn und Claudio Sgura. Quelle: Franson

Der italienische Tenor Marco Berti führt beim NDR Klassik Open Air in Hannover ein Sängerensemble aus internationalen Opernstars an – und spielt dabei eine besonders schwierige Doppelrolle. Erfahren Sie hier mehr über die Stars auf der Bühne.

Dirigentin Keri-Lynn Wilson : „Ich möchte, dass 20.000 Leute weinen“

„Die Energie des Publikums gibt den Aufführungen einen magischen Aspekt“: Keri-Lynn Wilson. Quelle: Diesner

Die kanadische Dirigentin Keri-Lynn Wilson leitet die Opernaufführungen beim NDR Klassik Open Air im Maschpark. Im Interview erklärt sie, was Freilichtaufführungen mit Baseball zu tun haben – und warum sie beim Wetter nur eines fürchtet.

So kommt die Maschpark-Oper ins Fernsehen

Der Aufwand ist gewaltig: Beim NDR Klassik Open Air entstand auch in diesem Jahr wieder hinter dem Rathaus ein temporäres Opernhaus. Insgesamt arbeiten rund 100 Mitarbeiter hinter den Kulissen daran, dass auf der Bühne und bei der Fernsehübertragung alles funktioniert.Regisseur Michael Valentin erklärt, wie die Oper ins Fernsehen und in den Maschpark kommt.

