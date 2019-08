Hannover

Ein ausverkauftes Messegelände ist noch lange nicht genug: Weltstar Ed Sheeran tritt heute Abend zum zweiten Mal in Hannover auf. Veranstalter Hannover Concerts rechnet mit 65.000 Besuchern – es gibt also noch ausreichend Karten an der Abendkasse. Damit wären an beiden Tagen insgesamt 140.000 Fans zu de...