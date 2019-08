Hannover

So einen prallen Konzertsommer wie den laufenden wird es 2020 nicht gleich wieder geben. Und doch steht die erste Open-air-Show schon fest: Die Deutschpopband AnnenMayKantereit kommt am 13. Juni auf die Expo-Plaza. Eine schnelle Rückkehr: Im Frühjahr war die Kölner Truppe nebenan in der ausverkauften Tui-Arena zu Gast. Der Plaza-Auftritt firmiert unter AnnenMayKantereit & Freunde, es werden also – bislang ungenannte – Gäste dabei sein. Die Tickets gibt bis zum Freitag im exklusiven Presale unter tickets.haz.de, ab Freitag um 12 dann im regulären Verkauf an allen HAZ-Ticketshops.

Von lok