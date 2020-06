Hannover

Monatelang hat die Kulturszene beklagt, dass sie quasi Berufsverbot hat. Jetzt sollen die Theater ab Montag voraussichtlich zwar wieder spielen dürfen – aber es sieht alles danach aus, als ob die Bühnen zunächst noch leer bleiben. Die Häuser sind von der bevorstehenden Lockerung überrascht worden. „Der Planungsvorlauf für einen großen Theaterbetrieb ist dann doch beträchtlich“, sagt Nils Wendtland vom Schauspielhaus. Im Opernhaus sagt Sprecherin Christiane Hein: „Montag? Nein, das schaffen wir nicht.“

Oper und Schauspiel in Hannover zeigen Openairs

Immerhin haben beide Staatstheater Openair-Programme geplant. Beim Schauspiel ist das Hoftheater angelaufen, das einen Monat lang kleine Theaterprojekte zeigt. Die Oper wiederum zeigt von Freitag an im barocken Gartentheater Herrenhausen ihre Summer-Session: Regisseur Wolfgang Nägele und der künftige Generalmusikdirektor Stephan Zilias haben das Musiktheater „Le Vin herbé“ erarbeitet. Ballettdirektor Marco Goeocke stellt einen Ballettabend mit eigenen Choreografien zusammen, Nachwuchs-Choreografen wagen erste Schritte, auch zwei Konzertprogramme sind im Programm.

Spielzeit ist fast vorbei

In den Häusern aber wird das Publikum zunächst regulär keinen Einlass finden. „Bis zum Ende der Spielzeit sind es ja nur noch vier Wochen“, sagt Wendtland. Für die neue Spielzeit liefen jetzt bereits die Proben. Er will nicht ausschließen, dass es „möglicherweise mal eine Lesung oder eine andere kleinere Indoor-Veranstaltung geben wird“. Die neue Saison am Schauspielhaus wird am 18. September mit „ Don Carlos“ eröffnet.

Im Opernhaus weist Sprecherin Hein insbesondere auf zwei Probleme hin. „Das Repertoire ist noch nicht coronakonform“, sagt sie, und: „Die gesetzliche Unfallversicherung muss die angeordneten Vorkehrungen für den Corona-Spielbetrieb noch ändern.“ Die aktuelle Fassung sei erstellt worden, als die Corona-Forschung noch ganz am Anfang steckte. „Aus Mangel an Studien sind dort noch sechs Meter Abstand etwa von Blasmusikern und Sängern vorgeschrieben“, sagt Hein. Die Vorgaben seien schlicht nicht umsetzbar. Man erwarte eine Aktualisierung, die „etwas realitätsnäher“ sei.

Am 5. September beginnt in der Oper die neue Spielzeit – mit einem Festkonzert zu Gunsten der Stiftung Staatsoper. Es soll zugleich der Auftakt für den neuen Generalmusikdirektor Stephan Zilias im Traditionshaus sein.

Kleine Häuser bereiten sich vor

Bei den unabhängigen Bühnen Hannovers war am Dienstag niemand zu erreichen. Ausweislich der Internetseiten aber wird es am Montag wohl auch dort kein Programm geben. Viele haben sich Alternativprogramme überlegt. Die meisten aber hoffen auf einen geregelten Neustart nach der Sommerpause.

Von Conrad von Meding