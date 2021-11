Hannover

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt exponentiell, entsprechend knapp werden die Kapazitäten auf den Intensiv- und zum Teil auch Normalstationen der Krankenhäuser. Bislang müssen in der Region Hannover aber noch keine geplanten Operationen wegen Überbelastung durch Corona-Patienten und -Patientinnen verschoben oder abgesagt werden. Die Krankenhäuser in der Region bereiten sich aber durchaus auf ein entsprechendes Szenario vor – erfahrungsgemäß landen Menschen mit Infektion erst deutlich zeitversetzt im Krankenhaus.

Corona im Krankenhaus: Tägliche Abwägung ist Routine

„In allen Krankenhäusern findet auch in Nicht-Coronazeiten eine tägliche Abwägung statt, wie viele Patientinnen und Patienten für nicht medizinisch dringliche Behandlungen einbestellt werden können und wie viele der aktuellen Versorgungskapazitäten für das aktuelle dringliche Versorgungsgeschehen benötigt werden“, betont Steffen Ellerhoff, Sprecher des Klinikums Region Hannover (KRH). „Wir beobachten dabei natürlich sehr genau das aktuelle Infektionsgeschehen in der Region, um die Versorgungsstrukturen bei Bedarf zeitnah anpassen zu können.“

Derzeit sei die Anzahl der Covid-19 Patientinnen und Patienten auf den Stationen hier deutlich geringer ist als in anderen Teilen Deutschlands. „Insgesamt versorgen wir in unseren sieben somatischen Häusern in der Region Hannover aktuell 50 Covid-19-Patientinnen und -Patienten. Auf unseren Intensivstationen liegen zehn Menschen, bei denen eine nachgewiesene Infektion oder der Verdacht auf eine Infektion vorliegt“, sagt Ellerhoff. „Die Versorgungssituation ist insgesamt als gut beherrschbar zu bezeichnen, sodass wir derzeit noch keine Operationstermine verschieben müssen.“

3G für ambulante Sprechstunde im Clementinenhaus

Die Corona-Lage zeigt sich auch im Clementinenhaus aktuell noch stabil, was die Zahl der Intensivpatienten betrifft. „Aber wir bewerten die Entwicklung täglich neu und erwarten auch in unserem Haus einen Anstieg an Corona-Patienten und -Patientinnen“, so Sprecherin Susanne Thiem. Die geplanten Eingriffe fänden aber aktuell noch in vollem Umfang statt, „was wir natürlich so lange wie möglich aufrecht erhalten möchten“.

Daher gilt im Clementinenhaus mittlerweile auch in der ambulanten Sprechstunde die 3-G-Regel. Alle Patienten, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen einen tagesaktuellen Test mitbringen.

Diakovere: Einschränkungen in Kliniken werden kommen

Auch im Vinzenzkrankenhaus und bei den Kliniken der Diakovere (Henrietten-, Friederiken- und Annastift) laufen die Operationsprogramme noch im Normalbetrieb. „Bisher mussten wir noch keine Operationen verschieben und haben auch keine diesbezüglichen Planungen“, sagt Diakovere-Sprecher Matthias Büschking. Es sei aber illusorisch zu glauben, dass die vierte Welle ohne Einschränkungen der sogenannten elektiven Leistungen in den Krankenhäusern vorübergehe.

„In Niedersachsen stehen wir derzeit noch ganz am Anfang der Welle, die die Krankenhäuser aber in den nächsten ein bis zwei Wochen erreichen wird. In anderen Bundesländern wie etwa Bayern, herrschen jetzt schon katastrophale Verhältnisse.“

Von Susanna Bauch