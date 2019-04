Der Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl kommt am Freitag nach Hannover. In Ricklingen will er das Parteiprogramm präsentieren, das ein Europa der Vaterländer fordert und weniger Einfluss aus Brüssel. Ein breites Bündnis hat bereits Gegenproteste angekündigt und rechnet mit 350 Teilnehmern.