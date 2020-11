Hannover

Rund um Hannovers Opernplatz ist am Sonnabendnachmittag mit einem größeren Polizeieinsatz und Behinderungen zu rechnen. Corona-Leugner der Initiative „ Querdenken“ rufen dazu auf, sich auf dem Areal zu versammeln und gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu protestieren. Die Organisatoren rechnen mit rund 600 Teilnehmern. Die Versammlung soll um 14 Uhr beginnen und gegen 20 Uhr zu Ende sein.

Ähnliche Demo bereits vor einer Woche

Bereits vor einer Woche waren Gegner der Corona-Maßnahmen in Hannover auf die Straße gegangen. Rund 500 Demonstranten hatten sich am vergangenen Freitag ebenfalls auf dem Opernplatz eingefunden, um so ihren Protest gegen die Verordnungen der Landes- und Bundesregierung zum Ausdruck zu bringen. Zahlreiche Demonstranten hielten sich damals weder an die in den Auflagen der Polizei verankerte Maskenpflicht für alle Teilnehmer noch an den festgeschriebenen Mindestabstand. Die Polizei griff nur sehr sporadisch durch. Lediglich vier Ordnungswidrigkeitsverfahren leiteten die Beamten ein.

Anzeige

Polizeipräsident Kluwe äußert sich nicht

Ob sich die Polizei auch an diesem Wochenende so defensiv verhalten wird, ist noch unklar. Polizeipräsident Volker Kluwe ließ eine Anfrage der HAZ vom Montag bis heute unbeantwortet. Er äußerte sich weder zu der Frage, warum die Polizei bei der Demo am vergangenen Freitag lediglich vier Ordnungswidrigkeiten verhängt hat. Er beantwortete auch nicht die Frage, ob die Einsatzkräfte bei der Demo am Sonnabend rigoroser gegen Verstöße gegen die Auflagen vorgehen werde oder nicht. Die Behörde bereitet sich seit Tagen auf den Einsatz vor. Dabei spielen die Ereignisse vom Mittwoch in Berlin, als die Polizei dort eine Demonstration der Gegner der Corona-Maßnahmen am Brandenburger Tor mit Wasserwerfern auflösen musste, mit Sicherheit eine Rolle.

Mehrere Gegendemos geplant

Gegen das Treffen der „Querdenker“ formiert sich aber auch der Protest. Zahlreiche Initiativen, Gruppierungen und Parteien haben Gegenveranstaltungen bei der Polizei angezeigt. Insgesamt rechnet die Behörde bislang mit rund 450 Gegendemonstranten. Die Haupt-Gegendemo findet auf dem Platz neben dem Holocaust-Mahnmal auf dem südlichen Teil des Opernplatzes statt. „Auch wir haben durchaus Kritik an den Maßnahmen und werden uns am Samstag dazu äußern, aber wir werden auch sehr deutlich machen, was wir von , Querdenken‘ halten“, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren des Gegenprotests.

Die Gruppierung Omas gegen rechts fordert unterdessen ein Verbot der Veranstaltung der „Querdenker“. In einem offenen Brief, der unter anderem an den Ministerpräsidenten Stephan weil ( SPD), Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Hannovers Polizeipräsidenten Volker Kluwe gerichtet ist, heißt es: „Wir machen uns Sorgen und befürchten, dass es erneut zu Ausschreitungen wie in Berlin und Leipzig kommen könnte, bei denen rechtsradikale Teilnehmer der „ Querdenken“-Demonstration unbehelligt Polizisten, Gegendemonstranten und Journalisten verletzen konnten.“ Die Genehmigungen dieser Demonstrationen seien dazu angetan, die Pandemie zu verstärken, die Gesundheit der Bevölkerung nachhaltig zu schädigen und das Gesundheitssystem zu überlasten. „Letztendlich wird dadurch in hohem Maße auch die Demokratie nachhaltig geschädigt“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Von Tobias Morchner