Hannover

Rund 200 Menschen haben am Sonnabend auf Hannovers Opernplatz gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel demonstriert. Zeitgleich hatten sich rund 400 Menschen auf dem Trammplatz versammelt, um ihre Unterstützung für die Palästinenser zum Ausdruck zu bringen. Beide Versammlungen gingen friedlich zu Ende.

„Antisemitismus trifft uns mit aller Macht“

Auf dem Platz vor der Oper machte Rebecca Seidler, die Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover, auf die aktuelle Lage von Jüdinnen und Juden in Deutschland vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts. „Uns trifft der Antisemitismus derzeit mit aller Macht“, sagte sie. Es gebe aktuell ein massives Problem mit dem Antisemitismus in Deutschland, deshalb brauche jüdisches Leben Solidarität und Unterstützung. An der Kundgebung auf dem Opernplatz nahmen auch Hannovers Bürgermeister Thomas Hermann (SPD) und Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes teil.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Teilnehmer der Demonstration für die Palästinenser auf dem Trammplatz hatten zahlreiche Flaggen und Spruchbänder bei sich. „Free Palestine“ und „Freiheit für Gaza“ skandierte die Menge immer wieder. Zu einem kurzen Zwischenfall kam es vor dem Neuen Rathaus gegen 15.30 Uhr. Ein Teilnehmer der Demonstration ging aus der Menge auf die Bühne und drehte die Musikanlage leise. Anschließend ging er auf den Trammplatz zurück und skandierte mit einigen Gleichgesinnten immer wieder „Allahu Akbar“ (Gott ist groß). Dazu schwenkte einer aus der Gruppe eine afghanische Flagge. Ordner der Demonstration geleiteten die Gruppe vom Trammplatz herunter und schlossen sie von der Versammlung aus.

Lesen Sie auch: Vergangene Woche drohte Stürmung von Demo gegen Antisemitismus

Friedlicher Verlauf

Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf der beiden Versammlungen. In der vergangenen Woche hatte die Gefahr bestanden, dass Pro-Palästina-Anhänger die Versammlung der Pro-Israel-Demonstranten stürmten. Die Polizei hatte massiv einschreiten müssen, um diese Eskalation zu verhindern.

Von Tobias Morchner