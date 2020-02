Hannover

Die Stadt erlässt neue Regeln für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen, um das Zusammenleben in den Unterkünften klarer zu strukturieren und die Bewohner besser an Kosten zu beteiligen, wenn sie Einkünfte haben. Von der Fraktion Die Fraktion gab es am Mittwoch im Bauausschuss heftige Kritik. Vertreter Oliver Förste prangerte Verstöße gegen das Grundgesetz und die Menschenrechte an, weil etwa Betreiber die Zimmer betreten dürfen, Gegenstände beschlagnahmt und bei Regelverstößen Hausverbote erteilt werden dürfen. Die Menschen müssten dann auf der Straße schlafen, argumentierte Förste.

Hausverbote in Unterkünften nur für wenige Stunden

Für die Stadt wies Sachgebietsleiter Ralf Lüdtke die Vorwürfe als übertrieben zurück. Hausverbote würden zwar häufiger ausgesprochen, aber in der Regel nur für einige Stunden, „damit die Gemüter sich beruhigen“, wenn es unklärbare Konflikte gebe. Beschlagnahmungen kämen meist dann vor, wenn Müll in Fluchtwegen abgestellt werde.

Vertreter von SPD, CDU, Grünen und FDP lobten das neue Regelwerk. Die Vorgängersatzungen seien teils Jahrzehnte alt. Die Mehrheitsfraktionen sprachen sich dafür aus, dass eine sehr restriktive Besuchsregelung in den Unterkünften gelockert wird, dass endlich überall Wlan installiert wird und vor Betreten von Zimmern, etwa durch Handwerker, Termine vereinbart werden müssen. Zudem solle die Kostenbeteiligung so vorgenommen werden, dass Geringverdienern noch Geld zum Leben bleibe. Für ein Zimmer in einer Notunterkunft etwa werden künftig 267 Euro monatlich fällig, was etwa die Hälfte der Kosten deckt.

Von Conrad von Meding