Hannover

Hannover leuchtet orange und setzt damit ein Zeichen gegen häusliche Gewalt. Zum internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen am Mittwoch, 25. November, sollen unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Belit Onay am Abend 16 Gebäude in der Stadt angestrahlt werden. Neben dem Sprengel Museum, dem Schloss Herrenhausen und dem Kraftwerk in Linden ist erstmals auch das Neue Rathaus dabei.

Ein ebenfalls mit orangenen Leuchten ausgestatteter Autokonvoi soll dabei einige der Gebäude abfahren. Die Aktion wird vom hannoverschen Soroptimist International Club organisiert. Das Referat für Frauen und Gleichstellung hat zusätzlich das Hissen der Flagge der Organisation Terre des Femmes vor dem Neuen Rathaus initiiert. Am Steintor weisen die Fahnen der Initiative „Kein Raum für Missbrauch“ in Kooperation mit Violetta e.V. auf unterschiedliche Formen von Gewalt gegen Mädchen und Frauen hin.

Von Alina Stillahn