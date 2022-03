Orchester Lyra Hannover: Rolf Aehnlich erhält das Bundesverdienstkreuz

Hannover

Rolf Aehnlich hat Hannovers Musikszene außerordentlich geprägt. Schon 1958 trat er in das Bandonionorchester Lyra von 1899 ein, war dort Schriftführer und Kassenwart, Geschäftsführer – und seit 2002 Vorsitzender eines der ältesten Laienorchester Hannovers. Er kümmerte sich um das Engagement von musikalischen Leitungen des fast 30-köpfigen Orchesters, um Kontakte zu Musikschulen, um Vorspieltermine und schließlich Konzerte. Für sein Engagement wurde Aehnlich nun von Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik ausgezeichnet. Die Übergabe des Bundesverdienstkreuzes übernahm im Mosaiksaal des Neuen Rathauses Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

Sechs Jahrzehnte für die Orchesterarbeit

Onay lobte gesellschaftliches Engagement als Fundament für das Zusammenleben. „Die Ehrung ist nicht Selbstzweck, sondern Ausdruck des Dankes“, sagte er beim Festakt. Aehnlich engagiere sich seit sechs Jahrzehnten, sei als Musiker beim Posaunenchor der Michaeliskirche in Ricklingen aktiv gewesen und spielt nun beim Senioren-Bläserkreis Ronnenberg. „Sein Einsatz für die Orchesterarbeit soll nun gewürdigt werden“, sagte Onay.

Aehnlich bedankte sich für die Auszeichnung und betonte sein Anliegen, die Tradition des mehr als 120 Jahre alten Orchesters pflegen zu wollen. „Chöre und andere Gemeinschaften leiden heute stark unter Mitgliederschwund. Unser Orchester konnte sich stets erweitern und stellt heute einen beachtlichen Klangkörper unter der professionellen Leitung von Boris Alexander Schmitz dar“, sagte der 83-Jährige und dankte den Musikern und Musikerinnen sowie seinem Freund Fritz Weidemann, der die Leidenschaft für die Musik seit 70 Jahren teile.

Live-Konzert vor der Corona-Krise: Zum Jubiläumskonzert des Orchesters kamen diverse Vertreter der Stadtgesellschaft ins Kirchenzentrum Mühlenberg. Quelle: Irving Villegas

„Das heutige Orchester Lyra Hannover kann mehr als 500 Partituren darbieten und spielt Kompositionen von Pop über Klassik bis zum Musical. Es ist in seiner Vielfalt einmalig in Hannover“, lobte Weidemann. Aehnlich sorge zielstrebig, einfühlsam und als Konfliktlöser dafür, dass diese Orchestertradition Bestand habe. Ein Konzert des Orchesters in der zweiten Jahreshälfte ist schon in Planung. Wenn der Bundespräsident Zeit findet, ist er natürlich herzlich eingeladen.

Von Jan Sedelies