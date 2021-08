Hannover

Der Anblick ist erst einmal respekteinflößend. Die beiden Kontaktbeamtinnen der Polizei für Hannovers Nordstadt gehen ihre Runde dieses Mal gemeinsam mit zwei Aha-Abfallfahndern und zwei Ordnungskräften der Stadt Hannover. Sechs dunkelblaue Uniformen auf Streife: Die Kinder vor einem Gemüseladen machen große Augen.

„Wir machen das, damit Bürger uns sehen und ansprechen“, erklärt Oberkommissarin Petra Mock-Steiner. Die Ordnungskräfte starten ihre Tour am Polizeikommissariat Nordstadt in der Bodestraße und schwenken in den Engelbosteler Damm. Mock-Steiner und ihre Kollegin Marion Thimm kennen ihr Revier, scherzen mit einer Ladeninhaberin und grüßen Imbissmitarbeiter.

Sperrmüll und Gelbe Säcke

Abfallfahnder Sven Martin untersucht Sperrmüll, den Anwohner unerlaubt an einen Baum gestellt haben. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die beiden Abfallfahnder Sven Martin und Daniel Borchardt werden gleich an der Ecke Strangriede fündig. Ein Bürger hatte die Stelle zuvor dem Abfallentsorger Aha per Müllmelde-App angezeigt. Unter einem Straßenbaum hängt eine kaputte Jacke über einem alten Stuhl, daneben ein leerer Koffer. Das könnte die Kulisse für ein Beckett-Stück abgeben. „Da kommt einer gleich wieder“, scherzt Mock-Steiner.

Aha-Mann Sven Martin sucht vergeblich nach einem Hinweis auf den, der den Sperrmüll zurückgelassen hat. Und informiert seine Kollegen, damit sie das Gerümpel auf ihrer nächsten Tour abholen. Ein kleines Stück weiter in der Heisenstraße parkt ein Kleintransporter direkt unter dem Verkehrsschild im absoluten Halteverbot. Nach dem Werbeaufdruck zu urteilen, gehört das Fahrzeug zu einem Betrieb in der Nachbarschaft. Lars Anfang vom Ordnungsdienst klemmt ein Ticket unter den Scheibenwischer.

Imbiss breitet sich auf dem Gehweg aus

Mal stehen Stühle zu weit auf dem Gehweg, mal Abfalltonnen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Plötzlich rückt Oberkommissarin Thimm Stühle vor einem Imbiss zurecht. „Die breiten sich hier gerne aus“, erzählt sie. Weil das Mobiliar fast den ganzen Gehweg einnimmt, weichen Fußgänger auf den sehr schmalen Radweg aus. Petra Mock-Steiner spricht derweil mit den Imbissleuten über Durchgangsbreiten, die offen bleiben müssen.

Die Abfallfahnder registrieren alle paar Meter gelbe Säcke am Straßenrand. „Dienstag ist hier alle 14 Tage Abfuhr. Aber die Leute stellen die Säcke häufig außerhalb der Zeiten raus“, erzählt Borchardt. Sein Kollege Sven Martin streift sich Handschuhe über und wühlt im Müll nach Beweisen.

An einer Stelle entdecken sie Namen und Adressen, klingeln bei den Familien, aber es öffnet niemand. „Wir stellen den Verursachern Personal- und Fahrzeugkosten für den Abtransport des Mülls in Rechnung“, erklärt Martin.

Nachbarn vom Müll genervt

Die Polizistinnen sind auch deshalb gelegentlich gemeinsam mit den Abfallfahndern und den Ordnungsdienst-Mitarbeiten unterwegs, damit Bürger sie bei Problemen ansprechen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Eine junge Frau spricht die beiden Polizistinnen an. „Wir überlegen, was wir machen können, damit hier nicht ständig Müll am Baum herumliegt“, erzählt Marcela Wollny, so heißt die Anwohnerin, die gerade mit ihrem Freund den Hund ausführt. Die 24-Jährige denkt an Sitzmöglichkeiten unter dem Baum, dazu fehlt aber der Platz. Oberkommissarin Thimm schlägt vor, die Baumscheibe zu bepflanzen. Wollny hat Zweifel. Was, wenn die Säcke dann im Beet landen?

Oberkommissarin Thimm kennt das Problem. „So gut wie jeden Tag liegt hier wieder neuer Müll.“ Ein Essenskurier in Eile befährt den sehr schmalen Radweg in die falsche Richtung. Viel dazu sagen müssen die Polizistinnen nicht. Der Fahrer wendet leicht genervt.

Es sind typische Großstadtprobleme, gegen die die Ordnungskräfte vorzugehen versuchen. Eine Sisyphusarbeit. Was die einen sich als Recht herausnehmen, nervt andere Bürger, schränkt sie ein oder gefährdet sie. Petra Mock-Steiner ist seit 30 Jahren in der Nordstadt im Einsatz. „Ich liebe meinen Job. Die Bürger hier sind pflegeleicht und sehr nett.“ Die sechs Ordnungshüter drehen eine Runde um die Lutherkirche. Warum stehen zwei Dixi-Klos auf dem Teil des Platzes, der zur Kirche gehört? Die Polizistinnen wollen überprüfen, ob es dafür eine Genehmigung gibt.

Rasende E-Scooter

Die Abfallfahnder Daniel Borchardt und Sven Martin entdecken Hinweise auf die Nachbarn, die ihren Verpackungsmüll außer der Reihe an die Straße gelegt haben. Quelle: Tim Schaarschmidt

Zwei junge Leute auf einem E-Scooter fahren vorbei, das ist einer zu viel. Mathias Redecker vom Ordnungsdienst stoppt das Paar und appelliert an die Vernunft. „Sie wollen doch heil ankommen. Wir haben schon schlimme Stürze gesehen, die Dinger sind nicht für zwei Leute ausgelegt.“ Redecker könnte jetzt zehn Euro Bußgeld verhängen, aber die Ermahnung ist ihm wichtiger.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Gruppe der sechs Uniformierten kreuzt die Kopernikusstraße. Ab hier sind die Bürgersteige breit, die Vielfalt an Läden nimmt zu. Ein Jugendlicher will auf dem Gehweg mit E-Scooter an Mock-Steiner vorbeisausen. Die tritt ihm mit einem schnellen Schritt in den Weg. „Wie Sie hier mit dem Ding durch die Gegend knallen, das geht nicht“, ermahnt sie den Jungen. Es hätte ihm ja ein Kind vor das Fahrzeug laufen können. Er wechselt leicht schuldbewusst auf die Fahrbahn.

Mit einem älteren Mann, der sein Rad auf dem Gehweg neben sich führt, wechselt Petra Mock-Steiner ein paar Worte. „Wer sein Rad liebt, der schiebt“, sagt sie noch. Er lächelt die Polizistin an. „Das mache ich ja, besonders wenn hier so eine Übermacht langkommt.“

Von Bärbel Hilbig