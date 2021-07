Nord

Rund zwei- bis dreimal pro Woche ist der städtische Ordnungsdienst in jedem Stadtbezirk Hannovers unterwegs. Die Mitarbeiter konzentrieren sich überwiegend auf die Innenstadt, wo mit Sicherheit mehr Konfliktpotenzial besteht als in den Wohnvierteln. Dennoch: Die hannoverschen Stadtbezirke sind nicht gerade klein. Wenn die Ordnungskräfte sich dort ohne konkreten Anlass jeweils nur zwei- oder vielleicht dreimal sehen lassen, ist das verschwindend wenig.

Probleme in dicht bebauten Quartieren

Es mag ruhige Wohnviertel in Hannover geben, wo selbst diese seltenen Besuche eigentlich überflüssig sind. Doch in dicht bebauten Quartieren, oft in Innenstadtnähe, leben und bewegen sich viele Menschen. Probleme mit Müll, den die einen hinterlassen und der die anderen stört, gibt es zuhauf. Auch Lärm ist eine nie versiegende Quelle an Ärger für Nachbarn, die ihren Nachtschlaf brauchen.

Sicher, der Ordnungsdienst handelt auch auf Anfrage, wenn Bürger Probleme melden. Doch es gibt Orte in den Stadtteilen, an denen es regelmäßig zu Konflikten und Störungen kommt. Dort wären häufigere Begehungen sinnvoll, und zwar vor allem zu den Zeiten, an denen es zu Problemen kommt.

Von Bärbel Hilbig