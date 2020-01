Hannover

Nach langer Debatte entscheidet der Bundestag am Donnerstag über eine Neuregelung zur Organspende. Zwei Gesetzentwürfe stehen zur Abstimmung – sie sollen dafür sorgen, dass mehr Menschen Niere, Lunge, Herz oder andere Organe spenden. Seit Jahren gehen die Zahlen zurück. In Niedersachsen haben 2019 landesweit 59 Menschen nach ihrem Tod eines oder mehrere Organe gespendet, 2018 waren es 62, 2015 noch 73. Mehr als 1000 Menschen warten allein an der Medizinischen Hochschule in Hannover auf ein neues Organ.

Die Grundsatzfrage lautet, ob künftig jeder Organspender ist, der dem nicht widerspricht, oder weiter nur derjenige, der dem aktiv zugestimmt hat.

Das sind die beiden Vorschläge:

Die eine Gruppe um Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU ) und SPD-Politiker Karl Lauterbach wirbt für die sogenannte Widerspruchsregelung. Sie will den derzeitigen Grundsatz umdrehen, nach dem nur derjenige Organspender ist, der vor dem Tod zustimmt oder dessen Angehörige dann danach dem zustimmen. Spahn und Lauterbach wollen, dass jeder Organspender wird, der zu Lebzeiten nicht widersprochen hat.

Die andere Gruppe um die Grünen-Chefin Annalena Baerbock , Linken-Chefin Katja Kipping und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki ( FDP ) will an der jetzigen Regelung festhalten, sie aber erweitern. Eine regelmäßige Abfrage bei der Ausweisstelle oder beim Hausarzt soll dafür sorgen, dass sich die Deutschen mit dem Thema Organspende auseinandersetzen und sich im besten Fall auch dafür entscheiden.

Das Ergebnis der Abstimmung ist völlig offen, da kein Fraktionszwang besteht. Die Abgeordneten können sich also frei entscheiden. Die HAZ hat die hannoverschen Bundestagsabgeordneten gefragt, wie sie zu dem Thema stehen.

So wollen die Bundestagsabgeordneten aus Hannover beim Thema Organspende abstimmen:

Ende 2019 warteten laut Deutscher Stiftung Organtransplantation rund 9000 Menschen in Deutschland auf ein Spenderorgan. 2995 Spenderorgane wurden laut aktueller Statistik der Stiftung 2019 übertragen – von 932 Spendern. Im Eurotransplant-System, in dem Organe über Ländergrenzen hinweg vergeben werden, ist Deutschland Nehmer statt Geber.

Das liege auch daran, dass in den anderen sieben Eurotransplant-Ländern die Widerspruchsregelung gelte, argumentierte die Organisation bei der Bundestagsanhörung im September vergangenen Jahres. Die Organisationen des Organspendewesens sprachen sich einmütig für die Pläne von Spahn und Lauterbach aus. Das gleiche gilt für die Bundesärztekammer: Von nahezu jedem Bürger könne nach Aufklärung erwartet werden, dass er sich verbindlich für oder gegen eine Spende entscheide, hieß es in deren Stellungnahme.

FDP-Mann Kubicki als Unterstützer des konkurrierenden Entwurfs brachte dazu vor, dass selbst eine Organentnahme bei jedem potenziellen Spender nicht allen helfe. Es gebe zu wenig Gehirntote, sagte er in einer der Bundestagsdebatten zum Thema. Laut Deutscher Stiftung Organtransplantation standen den rund 9000 Wartenden im Jahr 2019 nur 1371 mögliche Spender zumindest in Deutschland gegenüber.

So läuft die Abstimmung

709 Abgeordnete hat der Bundestag insgesamt. Sie werden voraussichtlich zunächst namentlich über die Widerspruchsregelung abstimmen, weil sie der weitestgehende Vorschlag ist. Erhält er mehr Nein- als Ja-Stimmen, wird über den anderen Vorschlag entschieden. Fällt auch der durch, kann es sein, dass gar keine Neuregelung kommt. Dass die mehr als einjährige Debatte im Bundestag mit dem Status quo endet, gilt aber als unwahrscheinlich.

